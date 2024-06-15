Анна чи Ганна? Як правильно українською звучить це імʼя

Різні фонетичні варіанти притаманні різним мовам

Українські імена не стали винятком під час зросійщення нашої мови. Не дарма зустрічаються скальковані скорочені пестливі форми імен, як от Вовочка та Вова. Ба більше через російський вплив у нашому суспільстві зустрічаються дві форми одного й того ж імені.

Познайомитись можна як з Анною, та і з Ганною. Але в чому ж різниця цих імен і який фонетичний варіант правильний? На це питання відповів відомий мовознавець та вчитель української мови Олександр Авраменко.

Мовознавець пояснив, що варіант Анна притаманний російський та білоруській мовам та здебільшого поширений у цих країнах. У той час, як Ганна належить до української, польської та білоруської мов. У чеській мові можна зустріти схоже Гана, але з однією буковою "н".

Тож для української мови притаманне саме Ганна. Саме ж імʼя має єврейське та грецьке коріння. І у грецькій мові фонетично відповідає варіанту Анна — Ann, а на івриті — Hanna.

Раніше "Телеграф" писав, як українською правильно скорочувати ім'я Олена, уникаючи росіянізмів. Це імʼя досить поширене в Україні і часто зустрічаються досить різні його фонетичні варіанти, як от Альона та Олена.