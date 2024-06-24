"Ми всі одностайні": як церква ставиться до мобілізації, пояснив глава УГКЦ

Занепокоєння викликають лише деякі методи мобілізації

Глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук висловив позицію церков щодо мобілізації та поділився думками про мобілізацію духовенства. За його словами, церкви єдині у підтримці захисту Батьківщини.

Та застереження мають лише щодо методів проведення мобілізації. Про це Святослав Шевчук сказав в інтервʼю Укрінформу.

"Ми всі одностайні в тому, що ми маємо право і святий обов'язок захищати нашу Батьківщину", — заявив Святослав Шевчук.

На думку глави УГКЦ, закон про мобілізацію поновив дискусію в суспільстві, яким чином цей обов’язок реалізується. І люди по-різному його розуміють та по-різному готові його виконувати. Так само як і держава реалізує його різними шляхами. І тут для церков виникають складнощі.

Річ у тім, що для церкви не є природнім примус до виконання святого обовʼязку, адже настоятелі намагаються мотивувати людей., вчити їх здійснювати свої обов’язки за покликом власного серця.

"Але сьогодні це питання справді є доволі непростим. Ми вважаємо, що це є великою небезпекою для гідності людей, коли мобілізація здійснюється силовими методами. Щось тут не так. Можливо, ми не до кінця розуміємо обов’язок перед Батьківщиною, а можливо, й державним інституціям якось по-іншому треба промовляти до сердець громадян", — сказав Святослав Шевчук.

Також глава УГКЦ висловився щодо мобілізації духовенства, наголосивши на важливості збереження духовної місії церков.

"Якщо під приводом мобілізації ми будемо змушувати закривати парафії, ліквідовувати гуманітарні центри, тобто скорочувати гуманітарну місію соціального служіння, ми завдамо великої шкоди суспільству", — сказав він.

Святослав Шевчук також звернув увагу на особливості канонічного права для католицького духовенства, за яким католицький священник не має права брати в руки зброю.

Та він пояснив на власному прикладі, як бачить виконання обовʼязку перед державами священнослужителів та представників духовенства.

"Я на особистому прикладі поясню. Я – глава Церкви, але я з’явився в ТЦК, оновив свої дані, моя військово-облікова спеціальність – фельдшер. Я ще в радянській армії служив на посаді військового фельдшера.

Закон слід виконувати, але ми сподіваємося, що з боку української держави буде чутливість, розуміння духовних потреб народу. Церкви належать до критичної інфраструктури, яка забезпечує здатність українського народу боротися і виживати в часи війни. Церква – джерело стійкості, без присутності і належної місії церков України, українська перемога може бути під великою загрозою", — сказав глава церкви.

Нагадаємо, правозахисник та виконавчий директор Української Гельсінкської спілки з прав людини Олександр Павличенко пояснив "Телеграфу", чи насправді українці можуть відмовитися від служби в армії з релігійних переконань. Адже діє ця норма лише у мирний час.