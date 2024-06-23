Без походів у ТЦК: коли та як працюватиме електронне бронювання від мобілізації

Кожен керівник підприємства отримає доступ до записів у реєстрі Пенсійного фонду щодо своїх працівників

В Україні хочуть запустити електронне бронювання від мобілізації. Найімовірніше, нова функція стане доступною вже цього літа.

Про це в інтерв’ю NV розповіла заступник міністра оборони України Катерина Чорногоренко. За її словами, цю можливість буде реалізовано на порталі "Дія".

"Міністерство оборони буде такою бекенд-системою, тобто системою-партнером", — пояснила вона.

Як це буде працювати

Кожен керівник підприємства отримає доступ до записів у реєстрі Пенсійного фонду щодо своїх працівників, які підлягають бронюванню;

Керівник зможе бронювати їх онлайн;

Ця інформація одразу передаватиметься до реєстру "Оберіг";

Потім кожен заброньований користувач Резерв+ отримає відповідний статус у додатку у своєму смартфоні;

Статус електронного бронювання відображатиметься під час формування електронного військово-облікового документа через програму;

Списки [заброньованих] надсилатимуться до реєстру військовозобов’язаних, тобто до "Оберіг";

Реєстр військовозобов’язаних перевірятиме дані у Пенсійному фонді, далі складатиметься у реєстрі фінальний статус заброньованого. І цієї ж секунди людина, перезапитавши свій електронний військово-обліковий документ, побачить його вже в новому форматі з рядком "заброньовано".

Чорногоренко зазначила, що зараз важко говорити про точні терміни запуску електронного бронювання, проте, на її думку, дуже висока ймовірність, що це станеться вже цього літа.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно у додатку "Резерв+" з’явився електронний військовий квиток. Адвокат Дар’я Тарасенко пояснила українцям, чи потрібно тепер носити паперовий квиток із собою.