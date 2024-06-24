"Мы все единодушны": как церковь относится к мобилизации, объяснил глава УГКЦ

Беспокойство вызывают лишь некоторые методы мобилизации

Глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук высказал позицию церквей насчет мобилизации и поделился мнениями о мобилизации духовенства. По его словам, церкви едины в поддержке защиты Родины.

Но оговорки имеют только методы проведения мобилизации. Об этом Святослав Шевчук сказал в интервью Укринформу.

"Мы все единодушны в том, что мы имеем право и святую обязанность защищать нашу Родину ", — заявил Святослав Шевчук.

По мнению главы УГКЦ, закон о мобилизации возобновил дискуссию в обществе, каким образом эта обязанность реализуется. И люди по-разному понимают ее и по-разному готовы ее выполнять. Так же как и государство реализует ее разными путями. И здесь для церквей возникают сложности.

Дело в том, что для церкви не является естественным принуждение к исполнению святого долга, ведь настоятели пытаются мотивировать людей, учить их осуществлять свои обязанности по зову собственного сердца.

"Но сегодня этот вопрос действительно довольно непрост. Мы считаем, что это большая опасность для достоинства людей, когда мобилизация осуществляется силовыми методами. Что-то здесь не так. Возможно, мы не до конца понимаем долг перед Родиной, а возможно, и государственным институтам как-то по-другому нужно говорить к сердцам граждан", — сказал Святослав Шевчук.

Также глава УГКЦ высказался по поводу мобилизации духовенства, отметив важность сохранения духовной миссии церквей.

"Если под предлогом мобилизации мы будем заставлять закрывать приходы, ликвидировать гуманитарные центры, то есть сокращать гуманитарную миссию социального служения, мы нанесем большой вред обществу ", — сказал он.

Святослав Шевчук также обратил внимание на особенности канонического права для католического духовенства, согласно которому католический священник не имеет права брать в руки оружие.

Но он объяснил на своем примере, как видит исполнение долга перед государствами священнослужителей и представителей духовенства.

"Я на личном примере объясню. Я – глава Церкви, но я явился в ТЦК, обновил свои данные, моя военно-учетная специальность – фельдшер. Я еще в советской армии служил в должности военного фельдшера.

Закон следует выполнять, но мы надеемся, что со стороны украинского государства будет чувствительность, понимание духовных потребностей народа. Церкви принадлежат к критической инфраструктуре, обеспечивающей способность украинского народа бороться и выживать во время войны. Церковь – источник устойчивости, без присутствия и должной миссии церквей Украины, украинская победа может оказаться под большой угрозой", — сказал глава церкви.

Напомним, правозащитник и исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко объяснил "Телеграфу", действительно ли украинцы могут отказаться от службы в армии по религиозным убеждениям. Ведь действует эта норма только в мирное время.