У цих підприємств та організацій не заберуть транспорт за жодних умов: цікавий пункт із закону про мобілізацію

Деяким підприємствам нема чого хвилюватись, що у них заберуть техніку

В Україні нещодавно ухвалили закон про мобілізацію, який викликав чимало обговорень. Одним із ключових моментів стало питання військово-транспортного обов'язку. У ньому вказується, що у підприємств, організацій та громадян можуть вилучати автомобілі та техніку, якщо у ЗСУ є потреба в ній.

Проте мало хто звернув увагу на один пункт, прописаний у постанові Кабміну від 28 грудня 2000 року № 1921. У ньому прописано, за яких умов у підприємства не можуть забрати транспортний засіб.

Насамперед це стосується компаній, які виконують встановлені мобілізаційні завдання. Але є важлива умова – наявність укладеного договору з Міністерством оборони. Крім того, їхні транспортні засоби мають бути безпосередньо залучені у виробничому процесі, пов'язаному з виконанням цих завдань.

Цікаво, що до переліку потрапили і установи, у яких є "висока суспільна потреба". Що це означає? На жаль, чіткого визначення немає. Але відомо, що такий список затверджує Кабмін за поданням Міноборони.

Окремо варто згадати про банки державного сектору. Вони також можуть розраховувати на збереження свого автопарку під час мобілізації.

Ця інформація може стати у пригоді керівникам компаній та установ, які турбуються про збереження своїх активів у непростий для бізнесу час. Водночас важливо пам'ятати, що кожен із нас може долучитися до підтримки армії іншими способами.

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