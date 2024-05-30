Чи можна відмовитися від мобілізації за релігійними переконаннями? Правозахисник дав чітку відповідь

В Україні триває мобілізація та воєнний стан

До 16 липня всі військовозобов’язані громадяни України мають оновити свої дані до ТЦК. Але що робити тим, кому віросповідання та релігія не дозволяють брати зброю до рук?

Правозахисники та виконавчий директор Української Гельсінкської спілки з прав людини Олександр Павличенко дав "Телеграфу" відповідь на це питання у матеріалі "Чи мають ТЦК право затримувати людей на вулицях? Відповіді правозахисника на найгостріші питання мобілізації"

За словами правозахисника, справді українці можуть відмовитися від служби в армії з релігійних переконань. Але діє ця норма лише у мирний час.

"Це існує тільки у мирний час. У воєнний час альтернативної служби немає. Наприклад, Свідки Єгови не можуть брати до рук зброю за своїми переконаннями, але альтернативної служби законодавство не передбачає", — сказав він.

Олександр Павличенко додав, що навіть якщо військовозобов’язаний звернеться до суду, то в період дії воєнного стану він не досягне дозволу на альтернативну службу.

"Нічого не можна зробити. Можливо розпочати якісь стратегічні справи, але за відсутності надлишку мобілізаційного резерву, я думаю, що це триватиме досить довго. Років через 5–10 якесь рішення може і буде, але воно суттєво не вплине на ситуацію, яка існує зараз", — підкреслив виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини.

Нагадаємо, що в Україні 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. Серед нововведень — вручення повісток поштою та можливість оновити свої дані, не ходячи в ТЦК. Для цього було запущено додаток "Резерв +". Крім того, Кабмін ухвалив низку нових постанов, які стосуються мобілізації. Деякі норми у них жорсткіші, ніж у самому законі.

Також "Телеграф" розповідав про те, що штрафувати за ухилення від мобілізації будуть не лише чоловіки, а й жінки. У ТЦК озвучили суми, про які йдеться.