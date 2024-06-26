Річка, в якій тонуть ухилянти: в Україні запустили гру "Тиса", реакція Держприкордонслужби

Річку неодноразово намагалися переплисти ухилянти, щоб непомітно втекти в Європі, але це лише призводило до трагедії.

В Україні випустили мобільну програму під назвою "Тиса". Йдеться про ту саму річку, в якій щоразу знаходять тіла потопельників, які хотіли її переплисти. Суть самої гри — перепливти річку. У Держприкордонслужбі вже відреагували на програму.

Як повідомляє розробник, гравцям пропонують позмагатися один з одним, хто швидше зможе переплисти річку. Все що потрібно — тапати по кнопці, щоб потрапити на інший берег. Однак сильна течія, як і в реальному житті, не дасть так просто це зробити.

"Всі чули багато історій про річку під назвою Тиса. Настав час перевірити, що ж такого в цій річці, що вона манить так багато людей. Спробуй і ти переплисти через Тису", — написав він.

Програма виглядає яскравою і за оформленням нагадує ігри на старих приставках. У ньому є один персонаж, яким гравець повинен якнайшвидше переплисти річку і… не потонути.

Реакція Держприкордонслужби

Прикордонники поставилися без негативу до цієї гри. Самі ж вони постійно нагадують українцям, що річка Тиса є вкрай небезпечною і не слід намагатися її перепливти.

Річка Тиса та її жертви

Тиса — це річка, найбільша ліва притока Дунаю (басейн Чорного моря). Тече у межах України (Закарпатська область), Угорщини та Сербії, частково на кордоні між Україною та Румунією та Угорщиною, а також на кордоні між Словаччиною та Угорщиною. Її довжина – 966 км (у межах України – 201 км).

Під час війни прикордонники неодноразово повідомляли про випадки, коли ухилісти намагалися переплисти цю річку, щоб сховатися за кордоном. Однак це смертельна пастка. Сама по собі річка є глибоководною і швидкою течією. При цьому в ньому бувають кореневища, які можуть зачепити одяг. Тому вона є небезпечною і українців багато разів попереджали не випробовувати долю та не намагатися переплисти Тису.

Проте подібні інциденти продовжуються.

Тиса у Рахові

Наприклад, 6 травня березі річки Тиса було знайдено тіло чоловіка, що потонув. Його знайшли прикордонники Румунії зі свого боку кордону, після чого повідомили про подію своїм українським колегам. Тоді у Держприкордонслужбі заявили, що з початку повномасштабного російського вторгнення це вже 25-й летальний випадок на річковій ділянці кордону під час його незаконного перетину.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вздовж річки Тиса на Закарпатті було встановлено огорожу з колючим дротом. Це, ймовірно, було зроблено, щоб перешкодити ухилистам від мобілізації спробувати перепливти річку, оскільки ці спроби часто закінчуються трагічно.