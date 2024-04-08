Вздовж Тиси натягли колючий дріт: при спробі втекти з України потонуло вже понад 20 чоловіків (відео)

Лише за 2023 рік у Тисі потонули близько 20 людей, вони намагалися потрапити до Румунії

Вздовж річки Тиса на Закарпатті встановлено огорожу з колючим дротом. Ймовірно, вона розрахована на те, щоб завадити ухилянтам від мобілізації намагатися вплав перетнути кордон з Румунією. Такі спроби часто закінчуються трагічно.

Відео загородження опублікував радник міського голови тимчасово окупованого Маріуполя Петро Андрющенко. За його даними, намагаючись вплав потрапити до Румунії загинули вже 22 українці. Він додав, що ймовірність загинути при спробі переплисти Тису і втекти з України вище, ніж ймовірність загинути на фронті.

Варто зазначити, що підтвердити чи спростувати це фактами важко, оскільки цифри загиблих на війні українців тримають зі зрозумілих причин у секреті. Також невідомо, скільки людей намагалися втекти до Румунії вплав — скільком це вдалося, а хто загинув. Ми знаємо тільки про ті, чиї тіла було виявлено, або кого затримали прикордонники.

Однак, за даними ДПСУ, за 2023 рік у Тисі потонули близько 20 осіб. І це ті, кого удалося знайти, зазначили там. Відомо, що вже у 2024 році з річки Тиса витягли тіло хлопця, що потонув, який, ймовірно, незаконно намагався переправитися за кордон. Це виявився мешканець Івано-Франківської області, 2002 року народження. За даними прикордонників, це був 21-й випадок загибелі людини під час спроби перепливти річку, якою пролягає кордон із Румунією.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на кордоні України та Румунії прикордонники затримали двох чоловіків, які планували потрапити до Румунії. Для цього вони хотіли переплисти Тису за допомогою дитячого спорядження для плавання.