Река, в которой тонут уклонисты: в Украине запустили игру "Тиса", реакция Госпограслужбы
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Реку неоднократно пытались переплыть уклонисты, чтобы незаметно скрыться в Европе, но это лишь приводило к трагедии
В Украине выпустили мобильное приложение под названием "Тиса". Речь идет о той самой реке, в которой раз за разом находят тела утопленников, которые хотели ее переплыть. Суть самой игры в том же — переплыть реку. В Госпогранслужбе уже отреагировали на приложение.
Как сообщает разработчик, игрокам предлагают посоревноваться друг с другом, кто быстрее сможет переплыть реку. Все что нужно — тапать но кнопке, чтобы попасть на другой берег. Однако сильное течение, как и в реальной жизни, не даст так просто это сделать.
"Все слышали много историй про речку под названием Тиса. Пришло время проверить, что же такого в этой речке, что она манит так много людей. Попробуй и ты переплыть через Тису", — написал он.
Приложение выглядит красочным и по оформлению напоминает игры на старых приставках. В нем есть один персонаж, которым игрок должен как можно скорее переплыть реку и… не утонуть.
Реакция Госпогранслужбы
Пограничники отнеслись без негатива к данной игре. Сами же они постоянно напоминают украинцам, что река Тиса крайне опасна и не следует пытаться ее переплыть.
Река Тиса и ее жертвы
Тиса — это река, самый большой левый приток Дуная (бассейн Черного моря). Течет в пределах Украины (Закарпатская область), Венгрии и Сербии, частично на границе между Украиной и Румынией и Венгрией, а также на границе между Словакией и Венгрией. Ее длина — 966 км (в пределах Украины – 201 км).
Во время войны пограничники неоднократно сообщали о случаях, когда уклонисты пытались переплыть эту реку, чтобы спрятаться за границей. Однако это смертельная ловушка. Сама по себе река является глубоководной и с быстрым течением. При этом, в нем бывают корневища, которые могут зацепить одежду. Потому она является опасной и украинцев множество раз предупреждали не испытывать судьбу и не пытаться переплыть Тису.
Однако подобные инциденты продолжаются.
Например, 6 мая берегу реки Тиса было найдено тело утонувшего мужчины. Его нашли пограничники Румынии со своей стороны границы, после чего сообщили о происшествии своим украинским коллегам. Тогда в Госпограслужбе заявили, что с начала полномасштабного российского вторжения это уже 25-й летальный случай на речном участке границы во время его незаконного пересечения.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что вдоль реки Тиса на Закарпатье было установлено ограждение с колючей проволокой. Это, вероятно, было сделано, чтобы помешать уклонистам от мобилизации попытаться переплыть реку, так как часто эти попытки заканчиваются трагически.