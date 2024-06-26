Река, в которой тонут уклонисты: в Украине запустили игру "Тиса", реакция Госпограслужбы

Реку неоднократно пытались переплыть уклонисты, чтобы незаметно скрыться в Европе, но это лишь приводило к трагедии

В Украине выпустили мобильное приложение под названием "Тиса". Речь идет о той самой реке, в которой раз за разом находят тела утопленников, которые хотели ее переплыть. Суть самой игры в том же — переплыть реку. В Госпогранслужбе уже отреагировали на приложение.

Как сообщает разработчик, игрокам предлагают посоревноваться друг с другом, кто быстрее сможет переплыть реку. Все что нужно — тапать но кнопке, чтобы попасть на другой берег. Однако сильное течение, как и в реальной жизни, не даст так просто это сделать.

"Все слышали много историй про речку под названием Тиса. Пришло время проверить, что же такого в этой речке, что она манит так много людей. Попробуй и ты переплыть через Тису", — написал он.

Приложение выглядит красочным и по оформлению напоминает игры на старых приставках. В нем есть один персонаж, которым игрок должен как можно скорее переплыть реку и… не утонуть.

Реакция Госпогранслужбы

Пограничники отнеслись без негатива к данной игре. Сами же они постоянно напоминают украинцам, что река Тиса крайне опасна и не следует пытаться ее переплыть.

Река Тиса и ее жертвы

Тиса — это река, самый большой левый приток Дуная (бассейн Черного моря). Течет в пределах Украины (Закарпатская область), Венгрии и Сербии, частично на границе между Украиной и Румынией и Венгрией, а также на границе между Словакией и Венгрией. Ее длина — 966 км (в пределах Украины – 201 км).

Во время войны пограничники неоднократно сообщали о случаях, когда уклонисты пытались переплыть эту реку, чтобы спрятаться за границей. Однако это смертельная ловушка. Сама по себе река является глубоководной и с быстрым течением. При этом, в нем бывают корневища, которые могут зацепить одежду. Потому она является опасной и украинцев множество раз предупреждали не испытывать судьбу и не пытаться переплыть Тису.

Однако подобные инциденты продолжаются.

Тиса в Рахове

Например, 6 мая берегу реки Тиса было найдено тело утонувшего мужчины. Его нашли пограничники Румынии со своей стороны границы, после чего сообщили о происшествии своим украинским коллегам. Тогда в Госпограслужбе заявили, что с начала полномасштабного российского вторжения это уже 25-й летальный случай на речном участке границы во время его незаконного пересечения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что вдоль реки Тиса на Закарпатье было установлено ограждение с колючей проволокой. Это, вероятно, было сделано, чтобы помешать уклонистам от мобилизации попытаться переплыть реку, так как часто эти попытки заканчиваются трагически.