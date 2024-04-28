Намагалися втекти з України? У Тисі знову знайшли тіла чоловіків (фото, відео)

У цій річці вже виявили понад 20 тіл втікачів

У суботу, 27 квітня, в Закарпатській області в річці Тиса виявили тіла двох чоловіків. Таку "знахідку" зробили під час патрулювання українсько-румунського кордону прикордонники відділу "Тячів" Мукачівського загону.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України. Зазначається, що до місця події викликали рятувальників ДСНС та співробітників поліції.

У ДПСУ повідомили, що через високі пороги та сильну течію завершити рятувальну операцію та дістати з води тіла потопельників вдалось лише на ранок. Наразі особи загиблих встановлюються.

За даними прикордонників, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на ділянці Мукачівського прикордонного загону вже виявили тіла 24 осіб, які намагалися подолати Тису. У ДПСУ наголосили, що попри зниження рівня води в Тисі, перепливати її вкрай небезпечно, особливо у темний час доби. Гостре каміння, кореневища та рештки дерев, стрімка та холодна течія можуть завдати шкоди життю та здоров'ю.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вздовж річки Тиса на Закарпатті встановлено огорожу з колючим дротом. Ймовірно, вона розрахована на те, щоб завадити ухилянтам від мобілізації намагатися вплав перетнути кордон з Румунією. Такі спроби часто закінчуються трагічно.