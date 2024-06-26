У Києві виявили мертвим аташе посольства США: з'явилася цікава деталь

Двері в номер були зачинені зсередини

У столичному готелі Hilton виявлено тіло померлого аташе посольства Сполучених Штатів Америки. На ньому не було видимих тілесних ушкоджень.

Про це пише NV, посилаючись на власні джерела. Зазначається, двері номера, в якому виявили померлого, були зачинені зсередини.

Тіло забрало посольство США. Розтину, як пише видання, не проводилося.

Наразі причина смерті залишається невідомою. Є дані, що у чоловіка було підвищено рівень холестерину. Однак чи пов’язано це з тим, що трапилося, чи ні, поки інформації немає.

"Говорити про те, що це вбивство немає підстав", — додає джерело.

Також відомо, що аташе приїхав до України 15 червня. Деталі події наразі встановлюються.

Оновлено:

У посольстві США журналістам "Телеграфа" не спростували інформацію про смерть аташе та утрималися від офіційних коментарів.

"На цей час ми чекаємо на узгодження з Вашингтоном, що можна повідомляти офіційно з цього приводу. Зараз — жодних коментарів і деталей", — сказав "Телеграфу" співробітник диппредставництва.

Також джерела з правоохоронних органів за попередніми даними повідомляють, що померлий був саме військовим аташе.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Буковині виявили мертвим військового Михайла Димитраша, який вирушив у відпустку та безвісти зник у той час. Його розшукували протягом півтора місяця та знайшли у межах села Маршинці. Коли чоловіка все ж таки вдалося знайти, його труп був у такому стані, що впізнати його було складно.