В Киеве обнаружили мертвым атташе посольства США: появилась интересная деталь

Дверь в номер была закрыта изнутри

В столичной гостинице Hilton обнаружено тело умершего атташе посольства Соединенных Штатов Америки. На нем не было видимых телесных повреждений.

Об этом пишет NV, ссылаясь на собственные источники. Отмечается, дверь номера, в котором обнаружили умершего, была закрыта изнутри.

Тело забрало посольство США. Вскрытия, как пишет издание, не проводилось.

В настоящее время причина смерти остается неизвестной. Есть данные, что у мужчины был повышен уровень холестерина. Однако связано ли это со случившемся или нет, пока информации нет.

"Говорить о том, что это убийство нет оснований", — добавляет источник издания.

Также известно, что атташе приехал в Украину 15 июня. Детали происшествия устанавливаются.

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В посольстве США журналистам "Телеграфа" не опровергли информацию о смерти атташе и воздержались от официальных комментариев.

"На данный момент мы ждем согласования с Вашингтоном, что можно сообщать официально по этому поводу. Сейчас — никаких комментариев и деталей", — сказал "Телеграфу" сотрудник диппредставительства.

Также источники из правоохранительных органов по предварительным данным сообщают, что умерший был именно военным атташе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на Буковине обнаружили мертвым военного Михаила Димитраша, который отправился в отпуск и без вести пропал. Его разыскивали на протяжении полутора месяца и нашли в пределах села Маршинцы. Когда пропавшего таки удалось найти, его труп был в таком состоянии, что опознать его было сложно.