Приїхав додому у відпустку: на Буковині знайшли мертвим зниклого безвісти військового

Чоловіка розшукували з 24 лютого

На Буковині в межах села Маршинці виявили мертвим зниклого безвісти Михайла Дімітраша, якого розшукували півтора місяця тому. Йому було 34 роки.

Правоохоронці спільно з жителями громади розшукали скелетовані останки у полі в адміністративних межах села Маршинці. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Чернівецькій області.

"За результатами ДНК встановили, що загиблий — безвісти зниклий житель сусіднього села Котелево. Чоловік зник 24 лютого і тоді про нього нічого не чули", — повідомили в поліції.

Водночас представник поліції Буковини Кароліна Маришева розповіла виданню ZAXID.NET, що труп чоловіка знаходився в такому стані, що впізнати його було складно.

Раніше з проханням розшукати зниклого родича до поліції зверталася сестра загиблого. Вона повідомляла, що її 34-річний брат є військовослужбовцем. Він перебував удома у відпустці, а 24 лютого пішов із дому і не повернувся.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження ст. 115 КК України (Вбивство з примітками "безвісти зниклий" та "природна смерть").

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у березні на Одещині в одному з підрозділів Держприкордонслужби знайшли мертвим прикордонника. На його тілі були вогнепальні поранення.