Збірна України зіграла свій найкращий матч на Євро-2024, але цього виявилося замало (відео)

Синьо-жовті залишають турнір із гордо піднятою головою

У середу, 26 червня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу пройшли завершальні матчі групової стадії у квартеті Е. Збірна зіграла з Бельгією.

Зустріч, що проходила у Штутгарті на однойменній арені, завершилася з рахунком 0:0. Про це повідомляє "Телеграф".

Синьо-жовті провели свій найкращий тайм на цьому турнірі, змусивши бельгійців виглядати слабко. Щоправда, найкращий момент у першій половині все ж таки створили "гості". Ромелу Лукаку із вбивчої позиції не зумів переграти Анатолія Трубіна у ближньому бою.

У другому таймі українці продовжували непогано діяти в атаці, та й бельгійці не спали. Особливо активним був вінгер "Ман Сіті" Жеремі Доку, а також Карраско, який вийшов на заміну.

Україна – Бельгія — 0:0

Попередження: Фас, 43

Україна: Трубін – Миколенко (Зінченко, 58), Матвієнко, Сваток (Ярмоленко, 81), Забарний, Тимчик – Судаков, Бражко (Степаненко, 70), Шапаренко (Маліновський, 70) – Довбик, Яремчук (Ванат, 70).

Бельгія: Кастельс – Кастань, Теат, Фас, Вертонген – Тілеманс (Мангаля, 61), Онана, де Брюйне – Троссар (Карраско, 62), Лукаку (Опенда, 90), Доку (Бакайоко, 77).

Повний відеоогляд матчу Україна – Бельгія:

За підсумками групового етапу збірна України посіла 4 місце у квартеті. Таким чином, наша команда покидає Євро-2024.

Нагадаємо, збірна України потрапила на чемпіонат Європи-2024 через стиковий раунд Ліги націй УЄФА. У першому турі Євро-2024 українці розгромно програли Румунії (0:3), потім здолали Словаччину (2:1).

У плей-офф Євро-2024 вийдуть 16 команд. З іменами щасливчиків можна ознайомитись на сайті "Телеграф".