Порушення закону про мобілізацію: адвокат пояснив, за що можна отримати штраф, а за що – загриміти у в’язницю

Юрист пояснив всі нюанси

Військовозобов’язані українці, які ухиляються від мобілізації та військового обліку, несуть адміністративну та кримінальну відповідальність. Перша передбачає штраф чи виправні роботи, а друга загрожує позбавленням волі.

Детальніше про покарання за порушення закону про мобілізацію розповів адвокат у кримінальних справах адвокатського об’єднання "Актум Кримінал" Руслан Пронін виданню "Еспресо". Він пояснив всі нюанси та тонкощі як адміністративної так і кримінальної відповідальності.

Адміністративна відповідальність

Людина може бути притягнута до адміністративної відповідальності за статтями 210, 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення з моменту, коли вона порушує правила військового обліку та законодавство про мобілізацію та мобілізаційну підготовку. Серед таких порушень — відмова ставати на облік, відмова оновлювати дані та ін.

"Реєстр Оберіг містить 40 відомостей, які потрібно оновити. Не стали на військовий облік, не оновили дані, наприклад, щодо зміни місця проживання. Не з’явилися за повісткою до ТЦК, не повідомили про інші зміни щодо власних облікових даних. У такому разі можуть притягнути до адміністративної відповідальності за статтями 210, 210-1 КУпАП", — пояснив адвокат.

Руслан Пронін уточнив, що тут важливо знати два моменти. Перше – протокол про адмінпорушення складає представник ТЦК, а розгляд надалі здійснює керівник. Однак якщо людина належним чином поінформована про дату, час і місце, є підтвердження отримання виклику, але вона не з’явилася без поважних причин, одразу складають не протокол, а постанову про притягнення до відповідальності.

Друге — людина може бути притягнута до адміністративної відповідальності протягом року з моменту вчинення правопорушення. Однак це має бути зроблено не пізніше трьох місяців з моменту його виявлення.

"Строки притягнення починають спливати з моменту вчинення адміністративного правопорушення. Наприклад, якщо людина змінила місце проживання і протягом 7 днів не стала на облік в ТЦК — це і є момент вчинення порушення", — пояснив юрист.

Він нагадав, що до 16 липня кожен військовозобов’язаний може добровільно оновити свої дані та не отримати штрафу. А ось після закінчення цього періоду тим, хто цього не зробить, загрожуватимуть великі штрафи.

"Ви повинні пам’ятати, що держава значно збільшила штрафи за порушення — від 17 до 25 тис. грн. Але у всіх військовозобов’язаних є час до 16 липня в добровільному порядку оновити свої військово-облікові дані та не отримати штраф", — констатував адвокат.

При цьому штраф можна отримати вже зараз. Наприклад, він загрожує, якщо військовозобов’язаний не мав при собі військового квитка, коли його зупинили представники ТЦК чи поліція. Також оштрафувати можуть за неявку на виклик.

Кримінальна відповідальність

У Кримінальному кодексі України є дві статті, за якими людину можуть притягнути до відповідальності за порушення мобілізаційного законодавства. Між ними суттєва різниця у тяжкості покарання.

336 (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період)

(ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період) 337 (ухилення від військового обліку чи навчальних (спеціальних) зборів).

"336 стаття Кримінального кодексу – стаття за ухилення від призову. За цією статтею залучаються люди, які отримали повістку на відправку та не з’явилися без поважних причин – це кримінальна відповідальність від 3 до 5 років ув’язнення. І це найбільш поширена стаття для призовників", – зазначив Пронін.

Водночас відповідальність за статтею 337 за ухилення від військового обліку настає за систематичне вчинення адміністративних правопорушень. Йдеться порушення на етапах, що передують отриманню мобілізаційного розпорядження. Покарання за цією статтею – штраф від 5 до 8,5 тис. грн, або виправні роботи на строк до року. Щодо цієї статті адвокат вказав на два важливі моменти.

По-перше, щоб настала відповідальність, людина обов’язково має бути попереджена керівником ТЦК про кримінальну відповідальність. Попередження має містити роз’яснення дій чи бездіяльності, внаслідок яких настає кримінальна відповідальність. Однак, зазначив Пронін, те, що ТЦК та суди вважають попередженням, насправді ним не є.

"На практиці працівники ТЦК, а також національні суди вважають попередженням, коли, наприклад, особа під час отримання направлення на ВЛК ставить підпис у журналі про попередження. Або на зворотній стороні повістки вказується попередження… На нашу думку, такий підхід є порушенням, оскільки фактично роз’яснення такого попередження та повідомлення про це особі не відбувається", – наголосив він.

Крім того, має враховуватися систематичність порушень. За словами адвоката, кримінальна відповідальність має наступати лише після третього епізоду отримання адміністративної відповідальності.

Раніше "Телеграф" розповідав, що радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк філософські прокоментував факти насильницької мобілізації, коли чоловіків проти їхньої волі заштовхують у бусики. Він заявив, що влада не може заборонити це і запобігти всім порушенням прав людини, оскільки ідеального світу не існує.