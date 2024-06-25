Частина чоловіків втратила право на відстрочку: хто звільняється від мобілізації за новим законом

Під час дії загальної мобілізації деякі чоловіки мають право на відстрочку від служби в армії – за сімейними обставинами, станом здоров’я, через навчання чи професійну діяльність тощо. Після набрання чинності Законом про мобілізацію (з 18 травня) перелік тих, на кого поширюється це право, змінився.

Роз’яснення щодо цього надала "РБК-Україна" адвокат юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко. Тепер відстрочка надається лише студентам денної чи дуальної форми навчання, а також одержувачам найвищого попереднього рівня освіти. Таким чином, з 18 травня ані "заочка", ані друга вища освіта не дають права на відстрочку від мобілізації.

Крім цих категорій відстрочку втратила ще низка чоловіків. Зокрема підлягають призову тепер молоді люди 25 та 26 років, багатодітні батьки, які мають заборгованість за аліментами та ті, хто доглядає батьків дружини з 1 чи 2 групами інвалідності.

"Залишили право на відстрочку, якщо чоловік доглядає своїх рідних батьків з інвалідністю", — пояснила адвокат.

Також права на звільнення від мобілізації втратили неповнорідні брати загиблих на війні. Відстрочку залишили лише для рідних братів таких людей.

Хто має право на відстрочку за новим законом:

особи з інвалідністю всіх груп, якщо є підтвердження ВЛК (із зобов’язанням повторного проходження через 6-12 місяців);

особи, які були у полоні;

батьки трьох і більше дітей віком до 18 років, якщо немає заборгованості з аліментів;

батьки, прийомні батьки та опікуни дитини з інвалідністю;

батьки, які утримують повнолітню дитину з інвалідністю I або II групи;

батьки неповнолітньої дитини, якщо другий із батьків проходить військову службу;

матері та батьки-одинаки;

вчені та педагоги, які працюють мінімум на 0,75 ставки;

опікуни осіб, визнаних недієздатними рішенням суду;

особи, які містять батьків з інвалідністю І або ІІ групи та не мають працездатної дружини (чоловіка);

онуки бабусі чи дідуся з I чи II групою інвалідності, якщо всі найближчі родичі відсутні, потребують догляду чи мобілізовані (відстрочку отримає лише один онук);

військовозобов’язані, у яких близькі родичі зникли безвісти, загинули під час військової служби або посмертно нагороджені званням Героя України.

Відстрочка від мобілізації також надається за родом діяльності. Від мобілізації звільнено суддів, нардепів, членів Рахункової палати, дипломатичних службовців, уповноваженого ВР з прав людини. Крім того, відстрочка надається співробітникам органів військового управління, військових частин Міністерства оборони, Збройних сил, Державної спеціальної служби транспорту, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Нацгвардії, Держприкордонслужби, апарату МВС та експерти установ експертної служби Міністерства внутрішніх справ.

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