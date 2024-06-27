Нарушение закона о мобилизации: адвокат объяснил, за что можно получить штраф, а за что - загреметь в тюрьму

Юрист пояснил все нюансы

Военнообязанные украинцы, которые уклоняются от мобилизации и военного учета, несут административную и уголовную ответственность. Первая предполагает штраф или исправительные работы, а вторая — грозит лишением свободы.

Детальнее о наказании за нарушение закона о мобилизации рассказал адвокат по уголовным делам адвокатского объединения "Актум Криминал" Руслан Пронин изданию "Эспрессо". Он пояснил все нюансы и тонкости и административной и уголовной ответственности.

Административная ответственность

Человек может быть привлечен к административной ответственности по статьям 210, 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях с момента, когда он нарушает правила военного учета и законодательство о мобилизации и мобилизационной подготовке. Среди таких нарушений — отказ становиться на учет, отказ обновлять данные, и др.

"Реестр "Оберіг" содержит 40 сведений, которые нужно обновить. Не стали на военный учет, не обновили данные, например, об изменении места жительства. Не появились за повесткой в ​​ТЦК, не сообщили о других изменениях в отношении собственных учетных данных. В таком случае могут привлечь к административной ответственности по статьям 210, 210-1 КУоАП", — пояснил адвокат.

Руслан Пронин уточнил, что тут важно знать два момента. Первое — протокол об админнарушении составляет представитель ТЦК, а рассмотрение в дальнейшем осуществляет руководитель. Однако если человек должным образом проинформирован о дате, времени и месте, есть подтверждение получения вызова, но он не явился без уважительных причин, сразу составляют не протокол, а постановление о привлечении к ответственности.

Второе — человек может быть привлечен к административной ответственности в течение года с момента совершения правонарушения. Однако это должно быть сделано не позднее трех месяцев с момента его обнаружения.

"Сроки привлечения начинают истекать с момента совершения административного правонарушения. Например, если человек сменил место жительства и в течение 7 дней не стал на учет в ТЦК — это и есть момент совершения нарушения", — пояснил юрист.

Он напомнил, что до 16 июля каждый военнообязанный может добровольно обновить свои данные и не получить штраф. А вот по истечении этого периода, тем, кто этого не сделает, будут грозить большие штрафы.

"Вы должны помнить, что государство значительно увеличило штрафы за нарушения — от 17 до 25 тыс. грн. Но у всех военнообязанных есть время до 16 июля в добровольном порядке обновить свои военно-учетные данные и не получить штраф", — констатировал адвокат.

При этом, штраф можно получить уже сейчас. Например, он грозит, если военнообязанный не имел при себе военного билета, когда его остановили представители ТЦК или полиция. Также оштрафовать могут за неявку по вызову.

Уголовная ответственность

В Уголовном кодексе Украины есть две статьи, по которым человека могут привлечь к ответственности за нарушение мобилизационного законодательства. Между ними существенная разница в тяжести наказания.

336 (уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период)

(уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период) 337 (уклонение от военного учета или учебных (специальных) сборов).

"336 статья Уголовного кодекса – статья за уклонение от призыва. По этой статье привлекаются люди, получившие повестку на отправку и не явившиеся без уважительных причин – это уголовная ответственность от 3 до 5 лет заключения. И это наиболее распространенная статья для призывников", – отметил Пронин.

В то же время ответственность по статье 337 за уклонение от военного учета наступает за систематическое совершение админправонарушений. Речь идет о нарушениях на этапах, предшествующих получению мобилизационного распоряжения. Наказание по этой статье — штраф от 5 до 8,5 тыс. грн, или исправительные работы сроком до года. Относительно этой статью адвокат указал на два важных момента.

Во-первых, чтобы наступила ответственность, человек обязательно должен быть предупрежден руководителем ТЦК об уголовной ответственности. Предупреждение должно содержать разъяснение действий или бездействия, в результате которых наступает уголовная ответственность. Однако, отметил Пронин, то, что ТЦК и суды считают предупреждением, на самом деле им не является.

"На практике работники ТЦК, а также национальные суды считают предупреждением, когда, например, лицо во время получения направления на ВЛК ставит подпись в журнале о предупреждении. Или на обратной стороне повестки указывается предупреждение… По нашему мнению, такой подход является нарушением, поскольку фактически разъяснения такого предупреждения и уведомления об этом лице не происходит", – подчеркнул он.

Кроме того, должна учитываться систематичность нарушений. По словам адвоката, уголовная ответственность должна наступать только после третьего эпизода получения административной ответственности.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк по-философски прокомментировал факты насильственной мобилизации, когда мужчин против их воли заталкивают в бусики. Он заявил, что власти не могут запретить это и предотвратить все нарушения прав человека, так как идеального мира не существует.