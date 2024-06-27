Наваритися на флягах знову не вийде: у Міноборони поміняють верхівку ГУ розвитку та супроводу матеріального забезпечення ЗСУ

У міністерстві вирішили змінити не лише документацію, а й підхід до закупівельної реформи

У Міноборони відреагували на гучний скандал і вирішили запустити процес зміни керівництва та реорганізації Головного управління розвитку та супроводу матеріального забезпечення ЗСУ. Крім того, Департамент політики закупівель Міноборони ініціював створення колегіального органу щодо організації матеріального забезпечення ЗСУ.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства. Там зазначається, що завданням нового органу буде перегляд вже існуючої документації та прийняття нової відповідно до стандартів НАТО.

"Ці кроки — принципова позиція команди Міноборони, а також частина стратегії Міноборони щодо підвищення прозорості та ефективності в системі матеріального забезпечення ЗСУ", — зазначили у відомстві.

За словами керівника Департаменту політики закупівель Міноборони України Гліба Каневського, деякі технічні специфікації було розроблено кілька років тому. Зараз вони не відповідають вимогам великої війни. Тому в міністерстві планують переглянути всі специфікації, допустити до торгів "Державного оператора тилу" якнайбільше місцевих виробників, та забезпечити ЗСУ якісними товарами.

Також у Міноборони зазначили, що однією з цілей закупівельної реформи є спрощення доступу нових виробників та постачальників до закупівель для потреб ЗСУ. Цей факт має покращити конкуренцію, ціну та якість майна.

Нагадаємо, що до скандалу потрапив міністр освіти Оксен Лісовий. Його звинуватили у підробці інформації про службу в армії.