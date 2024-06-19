Чи можуть ТЦК затримувати людей посеред вулиці: у Міноборони пояснили нюанси

Співробітники ТЦК можуть допомагати поліцейським

Представники Територіальних центрів комплектування не мають права затримувати людей на вулицях. Таке право мають лише співробітники Нацполіції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Міністерства оборони. Водночас у матеріалі йдеться, що під час дії воєнного стану представники ТЦК можуть вживати заходів щодо сприяння правоохоронцям у затриманні та доставці громадян, які відмовилися від отримання повістки або порушують правила військового обліку, до ТЦК.

У Міноборони зазначають, що це положення прописано у 10 абзаці пункту 15 порядку проведення призову громадян на військову службу під час особливого періоду. Його затвердили ухвалою українського уряду №560 від 16 травня 2024 року.

"Таким чином, адміністративне затримання громадянина поліцейським може відбуватися у присутності уповноважених представників ТЦК. Також не заборонено законом доставляти громадянина, затриманого поліцейським, на транспортному засобі ТЦК за умови присутності в ньому поліцейського ", — йдеться у повідомленні.

Громадянин також може бути доставлений до ТЦК добровільно, це не суперечить закону.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи законні дії роботодавця, який звільняє мобілізованого працівника.