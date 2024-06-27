Навариться на флягах снова не получиться: в Минобороны поменяют верхушку ГУ развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ

В министерстве решили поменять не только документацию, но и подход к закупочной реформе

Министерство обороны то и дело попадает в центр различных скандалов. Не так давно ведомство раскритиковали за покупку фляг по завышенным ценам. Поэтому в ведомстве решили запустить процесс смены руководства и реорганизации Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.

Также в пресс-службе Минобороны сообщили об создании отдельного органа, который будет заниматься материальным обеспечением ВСУ. В ведомстве отметили, что некоторые документы разработаны до полномасштабного вторжения, поэтому сейчас нужно их обновить. Таким образом можно привлечь к обеспечению ВСУ больше местных производителей, улучшить цену, конкуренцию и качество продукции.

Кстати, скандал с флягами у Минобороны — далеко не последний. Буквально вчера издание NGL.media обнародовало результаты расследования. По результатам расследования было выявлено, что ведомство закупает для ВСУ пластиковые армейские фляги по цене минимум втрое дороже рыночной: обычные пластиковые фляги были закуплены по 355 грн., хотя такие же фляги можно найти по цене 120, а то и 72 гривны.

Напомним, что в скандал попал министр образования Оксен Лисовый. Его обвинили в подделке информации о службе в армии.