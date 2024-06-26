Тільки не "велике дякую": як грамотно дякувати українською, розповіла мовознавиця

Можна легко помилитись під час побудови словосполучень

В українській мові подякувати можна словами "дякую" та "спасибі". Вони обидва є нормативними.

При цьому слово "дякую" є більш давнім. Про це літературна редакторка й коректорка української мови Юлія Мороз розповіла в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" під назвою "Неочікувано про мову: чому доєднуватися можна, а ходити за продуктами — ні".

"Спасибі" чи "дякую": що відомо про ці слова

"Слово "дякую" набагато давніше за "спасибі", уперше його зафіксували 1433 року. Панує думка, що "дякую" в українську мову прийшло з німецької (danke) через посередництво польської (dziękuję). Однак корені цього слова сягають ще часів Римської імперії, адже давньонімецьке слово denken споріднене з латинським tongeo — "знаю" (їхнє початкове значення тісно пов’язане з іменником "думка", бо тоді люди мислили так: "ви мені зробили добро, я думаю, я пам’ятаю про це")", — пояснює мовознавиця.

Вона зазначила, що майже у всіх германських мовах є слова з коренем "дяка". Мовознавиця перерахувала їх:

danke — німецька;

thank — англійська;

dank — нідерландська;

tak чи takk — скандинавські.

Є такі слова також у західнослов’янських мовах. Наприклад, děkuji у чехів, dziękuję у поляків чи ďakujem у словаків. А наші сусіди білоруси дякують, кажучи "дзякуй".

"Слово "спасибі" дещо молодше, у писемних пам’ятках його фіксують із XVI століття. Воно утворилося внаслідок злиття й фонетичної видозміни давньоруського вислову съпаси Богъ — "нехай спасе Бог". Походження цього слова спільнослов’янське, тому воно не є калькою з російської мови. Крім того, "спасибі" зафіксоване в словнику Бориса Грінченка, його активно вживали класики української літератури, а також у нас є чимало фразеологізмів з ним", — каже мовознавиця.

Як правильно подякувати українською мовою

Мороз звернула увагу на поширену помилку. Нерідко українці вживають словосполучення "велике дякую", але це неправильно. Слово "дякую" є дієсловом, тому його не можна супроводжувати прикметниками.

Мовознавиця перерахувала словосполучення, якими можна правильно подякувати людині за правилами української мови:

ґречно дякую;

дуже дякую;

красно дякую;

вельми дякую;

сердечно дякую;

щиро дякую.

Що стосується слова "спасибі", то це іменник. Тому його можна вживати з прикметниками. Наприклад, велике спасибі, щире спасибі або ж сердечне спасибі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що означають такі популярні сленгові слова як чиназес, ауф, рофл, кринж, ізі. Їх часто вживає молодь у реальному та віртуальному житті.