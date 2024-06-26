Тільки не "велике дякую": як грамотно дякувати українською, розповіла мовознавиця
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Можна легко помилитись під час побудови словосполучень
В українській мові подякувати можна словами "дякую" та "спасибі". Вони обидва є нормативними.
При цьому слово "дякую" є більш давнім. Про це літературна редакторка й коректорка української мови Юлія Мороз розповіла в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" під назвою "Неочікувано про мову: чому доєднуватися можна, а ходити за продуктами — ні".
"Спасибі" чи "дякую": що відомо про ці слова
"Слово "дякую" набагато давніше за "спасибі", уперше його зафіксували 1433 року. Панує думка, що "дякую" в українську мову прийшло з німецької (danke) через посередництво польської (dziękuję). Однак корені цього слова сягають ще часів Римської імперії, адже давньонімецьке слово denken споріднене з латинським tongeo — "знаю" (їхнє початкове значення тісно пов’язане з іменником "думка", бо тоді люди мислили так: "ви мені зробили добро, я думаю, я пам’ятаю про це")", — пояснює мовознавиця.
Вона зазначила, що майже у всіх германських мовах є слова з коренем "дяка". Мовознавиця перерахувала їх:
- danke — німецька;
- thank — англійська;
- dank — нідерландська;
- tak чи takk — скандинавські.
Є такі слова також у західнослов’янських мовах. Наприклад, děkuji у чехів, dziękuję у поляків чи ďakujem у словаків. А наші сусіди білоруси дякують, кажучи "дзякуй".
"Слово "спасибі" дещо молодше, у писемних пам’ятках його фіксують із XVI століття. Воно утворилося внаслідок злиття й фонетичної видозміни давньоруського вислову съпаси Богъ — "нехай спасе Бог". Походження цього слова спільнослов’янське, тому воно не є калькою з російської мови. Крім того, "спасибі" зафіксоване в словнику Бориса Грінченка, його активно вживали класики української літератури, а також у нас є чимало фразеологізмів з ним", — каже мовознавиця.
Як правильно подякувати українською мовою
Мороз звернула увагу на поширену помилку. Нерідко українці вживають словосполучення "велике дякую", але це неправильно. Слово "дякую" є дієсловом, тому його не можна супроводжувати прикметниками.
Мовознавиця перерахувала словосполучення, якими можна правильно подякувати людині за правилами української мови:
- ґречно дякую;
- дуже дякую;
- красно дякую;
- вельми дякую;
- сердечно дякую;
- щиро дякую.
Що стосується слова "спасибі", то це іменник. Тому його можна вживати з прикметниками. Наприклад, велике спасибі, щире спасибі або ж сердечне спасибі.
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