Кабмін ввів нові правила відправлення повісток поштою: що змінилося

У документі з'явилося важливе уточнення

В Україні змінили правила відправлення повісток поштою. Тепер повістка від ТЦК може бути надіслана рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та "повідомленням про вручення".

Це передбачено постановою Кабінету міністрів від 25 червня 2024 р. № 747. Вона вносить зміни до Правил надання послуг поштового зв’язку щодо оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Також норму про "повідомленням про вручення" включено до інших нормативних документів. Зокрема, до Порядку організації та ведення військового обліку призовників та до Порядку проведення призову громадян на військову службу.

Як відомо, з 16 липня, коли закінчиться строк, відведений на оновлення даних у ТЦК, військовозобов’язані можуть отримувати поштою всі види повісток (про оновлення персональних даних, проходження ВЛК, мобілізаційні розпорядження, так звані "бойові повістки"). А також їм можуть надіслати вимоги ТЦК щодо виконання обов’язків військовозобов’язаним, резервістом, попередження керівника ТЦК про порушення призовниками, військовозобов’язаними та резервістами правил військового обліку.

За інформацією Міноборони, належним підтвердженням оповіщення резервіста або військовозобов’язаного про виклик до ТЦК, якщо повістку надіслано поштою, є:

день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією та/або документами від поштового оператора;

день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення;

день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання особи, повідомленої цією особою територіальному центру комплектування та соціальної підтримки під час уточнення своїх облікових даних;

день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення або день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання в установленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила територіальний центр комплектування та соціальної підтримки іншої адреси місця проживання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, у яких випадках після вручення повістки військовозобов’язані можуть не йти до ТЦК та СП.