Прийшла повістка поштою: що з нею робити і чи можна відмовитися
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Є три варіанти подальших дій
З 16 липня, коли закінчиться строк, відведений на оновлення даних у ТЦК, військовозобов’язані можуть отримувати повістки поштою. Однак далеко не всі знають, як діяти в цьому випадку та за яких обставин від повідомлення можна відмовитися.
Адвокат юридичної компанії Riyako&Partners Катериною Аніщенко детально розповіла, як діяти в такій ситуації. Про це пише видання Новини Pro.
За її словами, при отриманні повістки поштою, військовозобов’язаний має три варіанти подальших дій.
По-перше, він може підписати повістку і з’явитися з нею до територіального центру комплектування та соціальної підтримки протягом двох тижнів (14 днів).
Другий варіант – підписати повістку та відправити її назад. Третій – не підписувати повістку.
"Варто зазначити, що у двох останніх сценаріях отримувач вважатиметься ухилянтом від мобілізації та буде покараний, згідно з чинним законодавством України", — сказала Аніщенко.
Вона також додала, що відмовитися від повістки можна лише у двох випадках:
- якщо повістка неправильно оформлена (вона не містить необхідних даних, підпису чи друкування керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки);
- якщо повістка прийшла не як рекомендований лист (наприклад, її вручили разом із квитанцією на оплату електроенергії).
Аніщенко підкреслила, що військовозобов’язаний має право відмовитися від неправильно оформленої повістки на пошті та у присутності (але обов’язково за підписом) працівника пошти скласти акт на повернення із зазначенням причини.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, у яких випадках після вручення повістки військовозобов’язані можуть не йти до ТЦК та СП.