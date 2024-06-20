Прийшла повістка поштою: що з нею робити і чи можна відмовитися

Є три варіанти подальших дій

З 16 липня, коли закінчиться строк, відведений на оновлення даних у ТЦК, військовозобов’язані можуть отримувати повістки поштою. Однак далеко не всі знають, як діяти в цьому випадку та за яких обставин від повідомлення можна відмовитися.

Адвокат юридичної компанії Riyako&Partners Катериною Аніщенко детально розповіла, як діяти в такій ситуації. Про це пише видання Новини Pro.

За її словами, при отриманні повістки поштою, військовозобов’язаний має три варіанти подальших дій.

По-перше, він може підписати повістку і з’явитися з нею до територіального центру комплектування та соціальної підтримки протягом двох тижнів (14 днів).

Другий варіант – підписати повістку та відправити її назад. Третій – не підписувати повістку.

"Варто зазначити, що у двох останніх сценаріях отримувач вважатиметься ухилянтом від мобілізації та буде покараний, згідно з чинним законодавством України", — сказала Аніщенко.

Вона також додала, що відмовитися від повістки можна лише у двох випадках:

якщо повістка неправильно оформлена (вона не містить необхідних даних, підпису чи друкування керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки);

якщо повістка прийшла не як рекомендований лист (наприклад, її вручили разом із квитанцією на оплату електроенергії).

Аніщенко підкреслила, що військовозобов’язаний має право відмовитися від неправильно оформленої повістки на пошті та у присутності (але обов’язково за підписом) працівника пошти скласти акт на повернення із зазначенням причини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, у яких випадках після вручення повістки військовозобов’язані можуть не йти до ТЦК та СП.