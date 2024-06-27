Повістку можуть видати навіть тим, хто має бронь: нардеп вказав на важливий нюанс

Нардеп розповів, як розв'язати проблему

Згідно з новим законом про мобілізацію, призвати в армію можуть навіть чоловіка, який має бронь від мобілізації. Це можливо, якщо він вчасно не оновив дані у ТЦК.

Про це розповів член оборонного комітету Верховної Ради та народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський в інтерв’ю LIGA.net. За його словами, співробітники підприємств, які визначені як критичні для держави, часто стикаються з подібною проблемою.

Нардеп пояснив, що складаються ситуації, коли військовозобов’язані чоловіки можуть бути заброньовані, оскільки працюють на критично важливих підприємствах. Але при цьому добігає кінця термін оновлення даних у ТЦК. І якщо у чоловіка ще не оформлена броня, у військкоматі цілком законно можуть вручити йому повістку для мобілізації.

Веніславський додав, що це можливо навіть за наявності електронного бронювання. Адже для того, щоб бронь працювала, військовозобов’язаному все одно потрібно оновити дані у ТЦК.

"Механізм вирішення проблеми полягає в так званому електронному бронюванні. Після цього такі громадяни (що забронювалися онлайн) можуть спокійно йти та оновлювати свої дані, тому що в системі "Оберіг" вже буде зазначено, що вони заброньовані", — сказав Федір Вениславський.

Нардеп зазначив, що таку ситуацію слід було спрогнозувати та заздалегідь продумати механізм її вирішення. Але цього не сталося, тому трапилися подібні ситуації у цей, так званий, перехідний період. Але, за його словами, проблему або вже вирішено, або буде вирішено протягом останнього тижня червня.

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