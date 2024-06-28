Кабмин ввел новые правила отправки повесток по почте: что изменилось

В документе появилось важное уточнение

В Украине изменили правила отправки повесток по почте. Теперь повестка от ТЦК может быть отправлена заказным почтовым отправлением с описанием вложения и "сообщением о вручении".

Это предусмотрено постановлением Кабинета министров от 25 июня 2024 г. № 747. Оно вносит изменения в Правила предоставления услуг почтовой связи по оповещению призывников, военнообязанных и резервистов.

Также норма об "сообщении о вручении" включена в другие нормативные документы. В частности, в Порядок организации и ведения военного учета призывников и в Порядок проведения призыва граждан на военную службу.

Как известно, с 16 июля, когда истечет срок, отведенный на обновление данных в ТЦК, военнообязанные могут получать по почте все виды повесток (обновление персональных данных, прохождение ВВК, мобилизационные распоряжения, так называемые "боевые повестки"). А также им могут направить требования ТЦК по исполнению обязанностей военнообязанным, резервистом, предупреждение руководителя ТЦК о нарушении призывниками, военнообязанными и резервистами правил военного учета.

По информации Минобороны, надлежащим подтверждением оповещения резервиста или военнообязанного о вызове в ТЦК, если повестка отправлена по почте, является:

день получения такого почтового отправления лицом, подтверждаемым информацией и/или документами от почтового оператора;

день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление;

день проставления отметки об отсутствии лица по адресу места жительства лица, сообщенного этим лицом территориальному центру комплектования и социальной поддержки при уточнении своих учетных данных;

день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства в установленном законом порядке, если это лицо не уведомило территориальный центр комплектования и социальной поддержки другого адреса места жительства.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в каких случаях после вручения повестки военнообязанные могут не идти в ТЦК и СП.