По кілька тисяч з квартири. З мешканців багатоповерхівок збирають гроші "від блекауту". Скільки треба заплатити та що це дасть

"Телеграф" дізнався про нові платіжки на підготовку будинків до відключень світла

В Україні будуть давати пільгові кредити ОСББ на боротьбу з блекаутами.

Держава обіцяє відшкодовувати частину коштів. Об'єднання мешканців зможуть отримати компенсацію до 1-2 млн гривень на закупку сонячних електростанцій, теплових насосів, генераторів тощо. Однак частину коштів все ж доведеться сплатити самим мешканцям. Тобто, з‘являться нові платіжки"від блекаутів", І суми в них можуть бути досить суттєві.

"У країні майже 40 тисяч ОСББ. Для них діє спеціальна програма "ГрінДім", запущена Фондом енергоефективності. Уже отримали першу заявку з Дрогобича Львівської області. ОСББ встановлює сонячну електростанцію потужністю 36 кВт. Фонд енергоефективності безповоротно відшкодує 70% витрат", — зазначив прем‘єр-міністр Денис Шмигаль.

Є програми з енергоефективності й від місцевої влади з компенсацією до 70% витрат. Але решту — 30% — мають заплатити самі мешканці.

Про які суми йде мова?

Як розповів "Телеграфу" голова ОСББ "Араван" на проспекті Володимира Івасюка, 12-д, у Києві та асоціації об'єднань співмешканців багатоповерхівок Оболоні Денис Кукса, вони вже встановили теплові насоси на гарячу воду й опалення. Вони обійшлися мешканцям майже в 7 млн гривень, але більшу частину коштів компенсувало місто. Жителі внесли по 185 гривень з квадратного метра житлової площі (18,5-23,12 тисячі з квартири залежно від площі). Зараз планується новий комплекс робіт. Планують встановити електростанцію на 35 кВт з акумуляторами.

Член правління ОСББ будинку по вулиці Вербицького, 10-а, у Києві та керівник Асоціації енергоаудиторів України Вадим Литвин пояснив "Телеграфу", що основні "споживачі" електроенергії у будинку, окрім квартир, це насоси систем опалення та водопостачання, а також ліфти. Про їхнє живлення й треба подбати у першу чергу.

— Ми реалізуємо проєкти по системі резервного живлення і сонячній електростанції. Вони мають забезпечити роботу насосів, домофонів, освітлення площ загального користування. Зарезервувати ліфти — набагато складніше і дорожче — можливо, зробимо це згодом.

Роботи виконуємо по програмі співфінансування з боку міста. Свою частину робіт ми вже виконали, розраховуємо на частину міста на суму близько 500 тис. грн,— розказує Литвин.

Частка співфінансування з боку мешканців склала близько 360 тис. грн — це десь по 1500 грн з квартири за рік або по 125 грн на місяць, додав він.

Тобто, по платіжках "від блекауту" доведеться внести від тисячі до кількох тисяч гривень з кожної квартири залежно від комплексу робіт. Ці гроші можуть зібрати разово, або розбити на щомісячні внески, якщо в ОСББ, звісно, вже є якісь гроші, щоб розрахуватися за обладнання та роботу майстрів.

Що отримають мешканці, заплативши такі внески?

Повністю застрахувати багатоповерхівку від відключень електроенергії все одно не вдасться. Тобто, у квартирах світла в період погодинних відключень за графіком все одно не буде.

Але, як каже Кукса, та ж сонячна електростанція може забезпечити роботу ліфтів, освітлення місць загального користування, насосів на час відключень електроенергії. Також можна обладнати свій куточок незламності — там мешканці можуть підзарядити гаджети, коли немає світла.

Щоб забезпечити світло у квартирах, потрібна дуже велика потужність сонячної електростанції — до 250 кВт. На кожен вироблений кіловат електроенергії необхідно встановити панелі на площі 6-7 квадратних метрів. Для цього жодного даху не вистачить. Та й не окупиться така електростанція ніколи, — каже Кукса.

Вадим Литвин також стверджує, що практично нереально забезпечити своїми силами подачу електроенергії у квартири чи хоча б роботу електроплит.

— Тут вже доведеться самим мешканцям шукати рішення, наприклад, встановлювати джерела безперебійного живлення, а щоб зменшити споживання електроенергії на приготування їжі в будинках з електроплитами — краще використовувати мультиварки, — додає керівник Асоціації енергоаудиторів України.

Тобто реалізація проєктів з енергонезалежності в окремо взятому будинку, скажімо, купівля генератора чи сонячних панелей, навіть з урахуванням компенсацій від держави, — справа непроста. Спочатку слід прорахувати, що отримають мешканці — тепло й гарячу воду чи просто освітлення у під'їзді. Адже та ж сонячна електростанція коштує чималих грошей — близько 2 млн гривень чи навіть більше.

Якщо держава покриє 70% вартості, залишається ще 600 тисяч, які мають зібрати самі мешканці. Для 9-поверхівки на шість під'їздів та 216 квартир це приблизно по 2,8 тисячі гривень з квартири. Але сума може змінюватися залежно від будинку, кількості квартир і запланованих робіт.