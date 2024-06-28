У Дніпрі люди ще довше сидітимуть без світла: графіки відключення на 28 липня

Відключення триватимуть приблизно по чотири години у кожній черзі тричі на добу

У п’ятницю, 28 червня, відключення світла у Дніпрі можливе протягом доби. Обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00.

Про це повідомили в "Укренерго". Там додали, що живлення об’єктів критичної інфраструктури не буде обмеженим.

Ситуація з енергопостачанням може змінюватись залежно від багатьох факторів, включаючи стан енергосистеми, погодні умови та інші обставини. Тому важливо регулярно перевіряти оновлення від офіційних джерел.

Так, згідно з останніми даними на сайті ДТЕК, графік відключення світла на 28 червня 2024 року буде таким:

Група 1

З 04:00 ночі до 8:00 ранку. Можливе продовження вимкнення до 11:00.

З 13:00 до 17:00. Можливе продовження вимкнення до 20:00.

З 22:00 до 02:00 суботи.

Група 2

З 04:00 ночі до 8:00 ранку. Можливе продовження вимкнення до 11:00.

З 13:00 до 17:00. Можливе продовження вимкнення до 20:00.

З 22:00 до 02:00 суботи.

Група 3

З півночі (00:00) до 02:00. Можливе продовження відключення до 05:00 ранку.

З 07:00 до 11:00. Можливе продовження вимкнення до 14:00.

З 16:00 до 20:00. Можливе продовження вимкнення до 23:00.

Група 4

З півночі (00:00) до 02:00. Можливе продовження відключення до 05:00 ранку.

З 07:00 до 11:00. Можливе продовження вимкнення до 14:00.

З 16:00 до 20:00. Можливе продовження вимкнення до 23:00.

Група 5

З 01:00 до 05:00 ранку. Можливе продовження відключення до 08:00 ранку.

З 10:00 до 14:00. Можливе продовження вимкнення до 17:00.

З 19:00 до 23:00. Можливе продовження вимкнення до 02:00 ночі.

Група 6

З 01:00 до 05:00 ранку. Можливе продовження відключення до 08:00 ранку.

З 10:00 до 14:00. Можливе продовження вимкнення до 17:00.

З 19:00 до 23:00. Можливе продовження вимкнення до 02:00 ночі.

Відключення триватимуть приблизно чотири години тричі на добу. Це торкнеться кожної черги.

Зазначимо, що у разі зміни ситуації в енергосистемі протягом ДПЕК можуть змінити графіки відключення електроенергії. Населення про це попередять заздалегідь.

Раніше "Телеграф" писав, як відключатимуть світло у Запоріжжі 28 червня.