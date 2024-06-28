По несколько тысяч с квартиры. С жильцов многоэтажек собирают деньги "от блэкаута". Сколько нужно заплатить и что это даст

"Телеграф" узнал новые платежки на подготовку домов к отключениям света

В Украине будут предоставлять льготные кредиты ОСМД на борьбу с блэкаутами.

Государство обещает возмещать часть средств. Объединения жильцов смогут получить компенсацию до 1-2 млн. гривен на закупку солнечных электростанций, тепловых насосов, генераторов и т.д. Однако часть средств все же придется оплатить самим жильцам. То есть, появятся новые платежки "от блэкаутов", и суммы у них могут быть достаточно существенны.

"В стране почти 40 тысяч ОСМД. Для них действует специальная программа "ГринДом", запущенная Фондом энергоэффективности. Уже получили первую заявку из Дрогобыча Львовской области. ОСМД устанавливает солнечную электростанцию мощностью 36 кВт. Фонд энергоэффективности безвозвратно возместит 70% расходов", — сказал министр Денис Шмигаль.

Есть программы по энергоэффективности и от местных властей с компенсацией до 70% расходов. Но остальные — 30% — должны заплатить сами жильцы.

О каких суммах идет речь?

Как рассказал "Телеграфу" глава ОСМД "Араван" на проспекте Владимира Ивасюка, 12-д, в Киеве и ассоциации объединений сожителей многоэтажек Оболони Денис Кукса, они уже установили тепловые насосы на горячую воду и отопление. Они обошлись жителям почти в 7 млн. гривен, но большую часть средств компенсировал город. Жители внесли по 185 гривен с квадратного метра жилой площади (18,5-23,12 тысяч из квартиры в зависимости от площади). В настоящее время планируется новый комплекс работ. Планируется установить электростанцию на 35 кВт с аккумуляторами.

Член правления ОСМД дома по улице Вербицкого, 10-я, в Киеве и руководитель Ассоциации энергоаудиторов Украины Вадим Литвин объяснил "Телеграфу", что основные "потребители" электроэнергии в доме, кроме квартир, это насосы систем отопления и водоснабжения, а также лифты. Об их питании и нужно позаботиться в первую очередь.

– Мы реализуем проекты по системе резервного питания и солнечной электростанции. Они должны обеспечить работу насосов, домофонов, освещение площадей общего использования. Зарезервировать лифты – гораздо сложнее и дороже – возможно, сделаем это со временем.

Работы выполняем по программе софинансирования со стороны города. Свою часть работ мы уже проделали, рассчитываем на часть города на сумму около 500 тыс. грн, — рассказывает Литвин.

Доля софинансирования со стороны жителей составила около 360 тыс. грн — это где-то по 1500 грн из квартиры в год или по 125 грн в месяц, добавил он.

То есть по платежкам "от блекаута" придется внести от тысячи до нескольких тысяч гривен из каждой квартиры в зависимости от комплекса работ. Эти деньги могут собрать разово или разбить на ежемесячные взносы, если у ОСМД, конечно, уже есть какие-то деньги, чтобы рассчитаться за оборудование и работу мастеров.

Что получат жители, оплатив такие взносы?

Полностью застраховать многоэтажку от отключений электроэнергии все равно не получится. То есть в квартирах света в период почасовых отключений по графику все равно не будет.

Но, как говорит Кукса, та же солнечная электростанция может обеспечить работу лифтов, освещение мест общего использования, насосов на время отключений электроэнергии. Также можно оборудовать свой уголок несокрушимости – там жители могут подзарядить гаджеты, когда нет света.

Чтобы обеспечить свет в квартирах, нужна очень большая мощность солнечной электростанции – до 250 кВт. На каждый производимый киловатт электроэнергии необходимо установить панели на площади 6-7 квадратных метров. Для этого ни одной крыши не хватит. Да и не окупится такая электростанция никогда, – говорит Кукса.

Вадим Литвин также утверждает, что практически нереально обеспечить своими силами подачу электроэнергии в квартиры или хотя бы работу электроплит.

— Здесь уже придется самим жителям искать решение, например, устанавливать источники бесперебойного питания, а чтобы уменьшить потребление электроэнергии на приготовление пищи в домах с электроплитами, лучше использовать мультиварки, — добавляет руководитель Ассоциации энергоаудиторов Украины.

То есть реализация проектов по энергонезависимости в отдельно взятом доме, скажем, покупка генератора или солнечных панелей даже с учетом компенсаций от государства — дело непростое. Сначала следует просчитать, что получат жильцы — тепло и горячую воду или просто освещение в подъезде. Ведь та же солнечная электростанция стоит больших денег — около 2 млн гривен или даже больше.

Если государство возместит 70% стоимости, остается еще 600 тысяч, которые должны собрать сами жители. Для 9-этажки на шесть подъездов и 216 квартир это примерно по 2,8 тысячи гривен из квартиры. Но сумма может варьироваться в зависимости от дома, количества квартир и запланированных работ.