Забудьте про слова-паразити раз і назавжди: як файно замінити "капєц", "блін", "тіпа", "корочє"

"Телеграф" допоможе вам опанувати рідну мову

З кожним днем в Україні все більше людей переходять на українську мову, що не може не тішити. Але в нашому суспільстві і досі є люди, котрі вживають слова-паразити. Стосується це слів: "капєц", "блін", "тіпа", "корочє".

"Телеграф" посилаючись на освітній портал "Солов’їну треба знати" розповість, як гарно їх можна замінити на рідну мову.

Ось список дуже поширених слів-паразитів, які причепилися до багатьох українців, а також варіанти, чим їх можна замінити, щоб було красиво та автентично:

замість "блін", — "трясця";

"фігушки" можна замінити на "дзуськи";

"капєц", — "лишенько", "жах";

"тіпа", — "ніби";

"кстаті", — "до речі";

"воопщє", — "взагалі";

"канєшно", — "звісно";

"чуть-чуть", — "ледь-ледь";

"корочє", — "одним словом".

Хочемо зауважити, що це звичайно далеко не повний список російських слів, які бажано викорінити з української мови, однак із чогось треба починати.

Раніше "Телеграф" писав, якими "популярними" словами говорить українська молодь. А також ми розповідали, як правильно вживати по батькові "Ігоревич".