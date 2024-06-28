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Забудьте про слова-паразити раз і назавжди: як файно замінити "капєц", "блін", "тіпа", "корочє"

Автор
Марина Іщенко Марина Іщенко
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Забудьте про слова-паразити раз і назавжди: як файно замінити "капєц", "блін", "тіпа", "корочє" Новина оновлена 28 червня 2024, 14:07

"Телеграф" допоможе вам опанувати рідну мову

З кожним днем в Україні все більше людей переходять на українську мову, що не може не тішити. Але в нашому суспільстві і досі є люди, котрі вживають слова-паразити. Стосується це слів: "капєц", "блін", "тіпа", "корочє".

"Телеграф" посилаючись на освітній портал "Солов’їну треба знати" розповість, як гарно їх можна замінити на рідну мову.

Ось список дуже поширених слів-паразитів, які причепилися до багатьох українців, а також варіанти, чим їх можна замінити, щоб було красиво та автентично:

  • замість "блін", — "трясця";
  • "фігушки" можна замінити на "дзуськи";
  • "капєц", — "лишенько", "жах";
  • "тіпа", — "ніби";
  • "кстаті", — "до речі";
  • "воопщє", — "взагалі";
  • "канєшно", — "звісно";
  • "чуть-чуть", — "ледь-ледь";
  • "корочє", — "одним словом".

Хочемо зауважити, що це звичайно далеко не повний список російських слів, які бажано викорінити з української мови, однак із чогось треба починати.

Раніше "Телеграф" писав, якими "популярними" словами говорить українська молодь. А також ми розповідали, як правильно вживати по батькові "Ігоревич".

Теги:
#Українська мова #Правила #Розмова #Правопис