Забудьте про слова-паразити раз і назавжди: як файно замінити "капєц", "блін", "тіпа", "корочє"
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"Телеграф" допоможе вам опанувати рідну мову
З кожним днем в Україні все більше людей переходять на українську мову, що не може не тішити. Але в нашому суспільстві і досі є люди, котрі вживають слова-паразити. Стосується це слів: "капєц", "блін", "тіпа", "корочє".
"Телеграф" посилаючись на освітній портал "Солов’їну треба знати" розповість, як гарно їх можна замінити на рідну мову.
Ось список дуже поширених слів-паразитів, які причепилися до багатьох українців, а також варіанти, чим їх можна замінити, щоб було красиво та автентично:
- замість "блін", — "трясця";
- "фігушки" можна замінити на "дзуськи";
- "капєц", — "лишенько", "жах";
- "тіпа", — "ніби";
- "кстаті", — "до речі";
- "воопщє", — "взагалі";
- "канєшно", — "звісно";
- "чуть-чуть", — "ледь-ледь";
- "корочє", — "одним словом".
Хочемо зауважити, що це звичайно далеко не повний список російських слів, які бажано викорінити з української мови, однак із чогось треба починати.
Раніше "Телеграф" писав, якими "популярними" словами говорить українська молодь. А також ми розповідали, як правильно вживати по батькові "Ігоревич".