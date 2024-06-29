Україна повернула 10 цивільних полонених: з'явилися перші реакції родичів звільнених

Декого з полонених росіяни схопили ще до початку великої війни

28 червня Україна повернула з полону російських терористів ще 10 людей, частина з яких була захоплена росіянами ще до початку повномасштабної війни. Дехто з них провів у полоні багато років і тільки у 2024 році зміг повернутися додому. Вже з'явилися реакції родичів декого зі звільнених з полону українців.

Тетяна Матюшенко, дружина звільненого з полону російських терористів Валерія Матюшенка, написала, що не має слів, щоб висловити подяку. Валерій пробув у російському полоні сім років.

"Сьогодні я не маю слів, щоб висловити всю глибину подяки, яку я відчуваю. Мій чоловік, через сім довгих років у полоні, нарешті повернувся додому. Це стало можливим лише завдяки вам – усім, хто не здавався, хто боровся, хто вірив", – написала вона.

Матюшенко подякувала за звільнення чоловіка Координаційному штабу з питань військовополонених, Службі безпеки України, Офісу омбудсмена та іншим причетним до обміну, "хто на передовій та за лаштунками робив усе можливе для його повернення".

"Ваші зусилля назавжди залишаться у наших серцях. Кожен із вас зробив величезний внесок у це диво — ви підтримували мене у найважчі моменти, давали сили та надію. PS.Чесно зізнаюся, були моменти, коли я втрачала віру, коли здавалося, що це звільнення ніколи не станеться. Але завдяки підтримці та завзятості це стало можливим. Дякую, що ви не здавались і вірили до кінця", – додала вона.

Журналіст Микита Синіцин тим часом написав, що серед звільнених в'язнів – українка Олена Пех, яку схопили у 2018 році бойовики російської терористичної організації "ДНР" у тимчасово окупованій Горлівці. Пех працювала у Горлівському художньому музею.

"Йдеться про співробітницю Горлівського художнього музею, яку 6 років тому схопили та тримали в ув'язненні. Усі, хто був у художньому музеї, безумовно пам'ятають того, хто вів заходи та її важко не помітити. Сподіваюся йдеться саме про неї, сподіваюся це так, і дочка нарешті змогла обійняти маму після довгої розлуки", – написав він.

Зазначимо, що Україна провела 25 червня обмін полоненими із Росією. Додому вдалося повернути 90 українців, серед яких захисники Маріуполя, Чорнобильської АЕС та інших напрямків.

Також "Телеграф" розповідав про те, що попередній обмін полоненими відбувся 31 травня. Додому вдалося повернути 75 українців, з яких 70 чоловіків та 5 жінок.