З полону повернули 10 українців: декого росіяни утримували ще до вторгнення

Деякі зі звільнених провели у полоні понад п’ять років

Після нещодавнього обміну полоненими, завдяки якому вдалося повернути 90 захисників додому, Україна повернула ще 10 людей. На цей раз це були цивільні, яких Росія захопила ще до початку повномасштабної війни.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що поверненню українців додому сприяв Ватикан. Глава держави назвав імена українців, які повернулися із полону.

Наріман Джелял — заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, який був захоплений у полон у Криму ще 2021 року.

Олена Пех та Валерій Матюшенко – цивільні, які були у полоні ще з 2017-2018 років.

Богдан Гелета та Іван Левицький – священники Української греко-католицької церкви, захоплені у Бердянську за опір окупантам.

Іван Левицький та Богдан Гелета у російському ув’язненні

Микола Швець, Наталія Захаренко, Павло Купрієнко, Людмила Гончаренко та Катерина Брюханова — цивільні, які були взяті до заручників у Білорусі.

Микола Швець

Павло Купрієнко

Наталія Захаренко

Катерина Брюханова

"Всі вони вже звільнені та вдома – в Україні. Дякую кожному та кожній хто допомагав! Дякуємо нашій команді, яка займається звільненням полонених. Хочу відзначити також зусилля Ватикану для того, щоб повернути додому цих людей. Обов’язково звільнимо всіх наших громадян", — написав Володимир Зеленський.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець опублікував фото зі звільненими цивільними українцями. Він закликав усі сім’ї, які чекають на своїх близьких вдома, не зневірятися і не втрачати віри.

"Це радісна новина для українських сімей і надія на те, що такі повернення триватимуть. Україна постійно працює над тим, щоб усі наші громадяни повернулися додому. Представники нашого Офісу стежитимуть за дотриманням їхніх прав. Зокрема, про медичний огляд, реабілітацію, отримання необхідних документів, отримання необхідної допомоги", — повідомив Дмитро Лубінець.

Чи стало повернення українців результатом обміну, не уточнюється, проте варто нагадати, що кілька днів тому Росії було видано одного з одіозних ієрархів УПЦ МП, засудженого в Україні до позбавлення волі, митрополита Іонафана. Він зустрівся з путінським патріархом Кирилом у Москві та отримав від нього нагороду.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у полоні у росіян загинув український захисник Павло Шайтан. Родичі до останнього сподівалися, що він живий і невдовзі повернеться додому.