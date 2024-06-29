Украина вернула 10 гражданских пленных: появились первые реакции родственников освобожденных

Некоторых пленных россияне схватили еще до начала великой войны

28 июня Украина вернула из плена российских террористов еще 10 человек, часть которых была захвачена россиянами еще до начала полномасштабной войны. Некоторые из них провели в плену много лет и только в 2024 году смог вернуться домой. Уже появились реакции родственников некоторых из освобожденных из плена украинцев.

Татьяна Матюшенко, жена освобожденного из плена российских террористов Валерия Матюшенко, написала, что у него нет слов, чтобы выразить благодарность. Валерий пробыл в плену семь лет.

"Сегодня у меня нет слов, чтобы выразить всю глубину благодарности, которую я чувствую. Мой муж, через семь долгих лет в плену, наконец-то вернулся домой. Это стало возможным только благодаря вам – всем, кто не казался, кто боролся, кто верил", – написала она.

Матюшенко поблагодарила за освобождение мужа Координационный штаб по вопросам военнопленных, Службу безопасности Украины, Офис омбудсмена и других причастных к обмену, "кто на передовой и за кулисами делал все возможное для его возвращения".

"Ваши усилия навсегда останутся в наших сердцах. Каждый из вас внес огромный вклад в это чудо — вы поддерживали меня в самые трудные моменты, давали силы и надежду. PS. Честно признаюсь, были моменты, когда я теряла веру, когда казалось, что это освобождение никогда не произойдет. Но благодаря поддержке и упорству это стало возможным. Спасибо, что вы не сдавались и верили до конца", – добавила она.

Журналист Никита Синицын написал, что среди освобожденных заключенных — украинка Елена Пех, которую схватили в 2018 году боевики российской террористической организации "ДНР" во временно оккупированной Горловке. Пех работала в Горловском художественном музее.

"Речь идет о сотруднице Горловского художественного музея, которую 6 лет назад схватили и держали в заключении. Все кто был в художественном музее безусловно помнят того, кто вел мероприятия и ее тяжело не заметить. Надеюсь речь идет именно о ней, надеюсь это так и дочь наконец-то смогла обнять маму после долгой разлуки", – написал он.

Отметим, что Украина провела 25 июня обмен пленными с Россией. Домой удалось вернуть 90 украинцев, в том числе защитники Мариуполя, Чернобыльской АЭС и других направлений.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что предварительный обмен пленными произошел 31 мая. Домой удалось вернуть 75 украинцев, из которых 70 мужчин и пять женщин.