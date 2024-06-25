Захисники "Азовсталі" і не тільки: Україна провела обмін полоненими з Росією (фото, відео)

Обмін став можливий за участю однієї з країн-союзниць України

Україна провела 25 червня обмін полоненими із Росією. Додому вдалося повернути 90 українців, серед яких захисники Маріуполя, Чорнобильської АЕС та інших напрямків.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Він опублікував перші знімки українців після полону на рідній землі.

"Вдома – це не просто слова. Вдома – це Україна. Сьогодні ще 90 наших людей повернулися додому з російського полону", — написав глава держави.

З полону вдалося звільнити бійців, які воювали на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках, а також потрапили у полон у перші дні повномасштабного вторгнення. Серед них:

ЗСУ — 58 (з них ВМС — 17, ДПСУ — 18, ТрО — 8)

НГУ — 32.

Захисники Маріуполя — 59 (52 з них були на "Азовсталі").

Захисники ЧАЕС – 5.

Зеленський наголосив, що робота щодо повернення громадян України додому з російського полону не припиняється ні на день. Посередником цього разу виступили Об’єднані Арабські Емірати.

"Пам’ятаємо про всіх наших людей у російському полоні. Продовжуємо роботу для звільнення кожного і кожної. Шукаємо правду про всіх, кого може утримувати ворог. Дякую нашій команді, яка займається обмінами: Буданов, Єрмак, Малюк, Клименко, Лубінець. Всім партнерам, які допомагають, ОАЕ за сприяння у звільненні цих наших людей. Разом можемо досягати навіть найскладніших результатів", — написав Володимир Зеленський.

А голова ОП Андрій Єрмак наголосив, що завдання України – повернути додому всіх своїх громадян.

"Це важливий обмін. Ключове для нас – повернути всіх наших людей додому. Щоб кожен військовий обійняв рідних, ступив на рідну землю, дихав вільним повітрям. Завдання від Президента – повернути всіх. Дякуємо нашій команді за роботу. Вдячний ОАЕ за сприяння обміну. Повернемо всіх", — написав він.

Також "Телеграф" розповідав про те, що попередній обмін полоненими відбувся 31 травня. Додому вдалося повернути 75 українців, з яких 70 чоловіків та 5 жінок.