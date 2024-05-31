Рус

Виснажені, худі, але зі сльозами радості: СБУ показала ексклюзивне відео обміну полоненими

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Українці повернулися додому, для них жах російського полону закінчився Новина оновлена 31 травня 2024, 14:47
Українці повернулися додому, для них жах російського полону закінчився. Фото t.me/V_Zelenskiy_official

Дехто перебував у катівнях РФ понад два роки

Служба безпеки України показала ексклюзивне відео обміну полоненими у п’ятницю, 31 травня. Додому повернулися 75 українців -70 чоловіків та 5 жінок.

На кадрах звільнені українці виходять з автобуса. Усі вони виснажені та худі, люди цілують рідну українську землю. Важко уявити, що відчувають ті, хто повернувся додому, іноді після двох років полону в нелюдських умовах у Росії. Не лише у жінок, а й у чоловіків на очах сльози.

Серед звільнених із полону — воїни ЗСУ та Нацгвардії, прикордонники та четверо цивільних. Серед них — 19 людей, які потрапили в полон із острова Зміїний, 10 захисників Маріуполя та "Азовсталі", 14 військовослужбовців із Чорнобильської АЕС, а також українські військові, які потрапили в полон на різних напрямках. Щонайменше третина з врятованих мають поранення, тяжкі захворювання чи інвалідність.

Це перший обмін полоненими з Росією за кілька місяців. Процес гальмувала Російська Федерація.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що останній обмін полоненими між Україною та РФ відбувся у лютому. Тоді вдалося провести обмін 100 на 100. Додому повернулися нацгвардійці, прикордонники, воїни ЗСУ та захисники Маріуполя.

Теги:
#СБУ #Відео #Обмін полоненими