Виснажені, худі, але зі сльозами радості: СБУ показала ексклюзивне відео обміну полоненими

Дехто перебував у катівнях РФ понад два роки

Служба безпеки України показала ексклюзивне відео обміну полоненими у п’ятницю, 31 травня. Додому повернулися 75 українців -70 чоловіків та 5 жінок.

На кадрах звільнені українці виходять з автобуса. Усі вони виснажені та худі, люди цілують рідну українську землю. Важко уявити, що відчувають ті, хто повернувся додому, іноді після двох років полону в нелюдських умовах у Росії. Не лише у жінок, а й у чоловіків на очах сльози.

Серед звільнених із полону — воїни ЗСУ та Нацгвардії, прикордонники та четверо цивільних. Серед них — 19 людей, які потрапили в полон із острова Зміїний, 10 захисників Маріуполя та "Азовсталі", 14 військовослужбовців із Чорнобильської АЕС, а також українські військові, які потрапили в полон на різних напрямках. Щонайменше третина з врятованих мають поранення, тяжкі захворювання чи інвалідність.

Це перший обмін полоненими з Росією за кілька місяців. Процес гальмувала Російська Федерація.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що останній обмін полоненими між Україною та РФ відбувся у лютому. Тоді вдалося провести обмін 100 на 100. Додому повернулися нацгвардійці, прикордонники, воїни ЗСУ та захисники Маріуполя.