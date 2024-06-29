В липні повістки надсилатимуть поштою: за ігнор покарають, навіть якщо людина її не отримала

Явка за повісткою обов'язкова

До 16 липня призовники, військовозобов'язані та резервісти зобов'язані уточнити свої військово-облікові дані, в тому числі адресу фактичного проживання. По звершенні цього терміну, тобто з 17 липня, Постанова КМУ 560 дозволяє направляти повістки поштою.

Адвокат Дар'я Тарасенко розповіла, як це відбуватиметься. Вона пояснила, що якщо військовозобов'язаний уточнив свої дані, повістку направлять на адресу, яку він вказав, а якщо не уточнив — на адресу "прописки".

При цьому явка за повісткою обов'язкова, в тому числі для тих, хто вже уточнив свої дані через ЦНАП чи "Резерв+". Уточнення даних не звільняє від обов'язку особисто з'явитись до ТЦК та СП, якщо надійшла повістка.

Юрист наголошує, що повістку не мають просто кидати у поштову скриньку. Вона має бути направлена рекомендованим поштовим відправленням (поштовим відправленням з оголошенням цінності з описом вкладення) з повідомленням про вручення. При цьому, згідно із постановою КМУ 560, повістка вважається врученою в таких випадках:

військовозобов'язани отримав листа в прямому значені цього слова

військовозобов'язаний відмовився отримувати листа, і працівник пошти зробив відповідну відмітку на листі та повернув листа в ТЦК та СП

адресат відсутній за цією адресою, і працівник пошти зробив відповідну відмітку на листі та повернув листа в ТЦК та СП

Таким чином, за неявку за повісткою можуть покарати навіть якщо військовозобов'язаний фактично її не отримував. Тому адвокат радить подбати про те, щоб мати інформацію про надходження кореспонденції на адресу, яку вказали при уточненні, або адресу прописки, якщо дані не уточнювали.

Повістка буде містити дату коли необхідно прибути в ТЦК та СП. При цьому, день явки має бути не раніше, ніж через 14 днів з дня відправлення повістки.

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