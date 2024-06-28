Відрахування з університету – шлях до мобілізації? Львівські виші передають ТЦК інформацію про студентів

Інформацію передають до ТЦК, де студент стоїть на військовому обліку

У Львівській області виші передають дані про відрахованих студентів до територіальних центрів комплектування (ТЦК). До цього стало відомо, що така практика є на Волині.

Зокрема, йдеться про Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. ВНЗ надає ТЦК всю інформацію про відрахування студентів, повідомили у відповідь на запит Tvoemisto.tv в університеті.

"Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького постійно передає до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (за місцем перебування особи на військовому обліку) повідомлення про зміни у військових даних студентів. Зокрема, щодо відрахування з університету", – зазначили у навчальному закладі.

Варто зазначити, що раніше керівник практики цивільного та господарського права Юридичної компанії "Приходько та партнери" Ірина Ан пояснила, що у частині 1 статті 7 Закону "Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів" зазначено, які персональні дані входять до реєстру. Там є інформація про освіту й ТЦК мають право отримати її від МОН в електронному вигляді. Однак ВНЗ не можуть надавати таку інформацію. На це їм потрібно отримати дозвіл від студента. В іншому випадку він має право подати скаргу і навіть отримати компенсацію.

Раніше "Телеграф" розповідав, кого зі студентів можуть мобілізувати у липні. Згідно з новим законом про посилення мобілізації, є три категорії учнів, які можуть бути мобілізовані.