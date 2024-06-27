Які повістки можна отримати поштою вже з липня: у Міноборони дали чітку відповідь
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Повістка вважатиметься врученою навіть без підпису
Вже з 16 липня українці зможуть отримувати повістки не тільки особисто від працівників територіального центру комплектування (ТЦК), а й поштою. Адже саме в цей термін завершується період обов'язкового оновлення військово-облікових даних.
Але, які саме види сповіщень військовозобов'язані зможуть отримати поштою, розповіли у Міноборони, пише РБК. Зазначається, що документ матиме статус врученого (без наявності особистого підпису адресата) на підставі штемпеля Укрпошти з інформацією про дату відправлення.
Які повістки можна отримати поштою з липня 2024?
- про оновлення персональних даних,
- про проходження військово-лікарської комісії (ВЛК),
- мобілізаційні розпорядження,
- так звані "бойові повістки".
Окрім цього поштою можуть надіслати вимоги ТЦК про виконання обов’язку (обов’язків) військовозобов’язаним або резервістом, а також попередження керівника центру про порушення призовниками, військовозобов’язаними та резервістами правил військового обліку.
Що є підтвердженням про вручення повістки поштою:
- день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією та/або документами від поштового оператора;
- день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення;
- день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання особи, повідомленою цією особою територіальному центру комплектування та соціальної підтримки під час уточнення своїх облікових даних;
- день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання в установленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси місця проживання.
Раніше "Телеграф" писав, чи можна відмовитись від повістки, яка прийшла поштою і що з нею робити.