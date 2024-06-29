В июле повестки будут отправлять по почте: за игнор накажут, даже если человек ее не получил

Явка по повестке обязательна

До 16 июля призывники, военнообязанные и резервисты обязаны уточнить свои военно-учетные данные, включая адрес фактического проживания. По истечению этого срока, то есть с 17 июля, Постановление КМУ 560 позволяет направлять повестки по почте.

Адвокат Дарья Тарасенко рассказала, как это будет происходить. Она пояснила, что если военнообязанный уточнил свои данные, повестку направят по адресу, который он указал, а если не уточнил — по адресу "прописки".

При этом явка по повестке обязательна, в том числе для уже уточнивших свои данные через ЦНАП или "Резерв+". Уточнение данных не освобождает от обязанности лично явиться в ТЦК и СП, если пришла повестка.

Юрист отмечает, что повестку не должны просто бросать в почтовый ящик. Она должна быть направлена заказным почтовым отправлением (почтовым отправлением с объявлением ценности с описанием вложения) с уведомлением о вручении. При этом, согласно постановлению КМУ 560, повестка считается врученной в следующих случаях:

военнообязанные получил письмо в прямом смысле этого слова

военнообязанный отказался получать письмо, и работник почты сделал соответствующую отметку на письме и вернул письмо в ТЦК и СП

адресат отсутствует по этому адресу, и работник почты сделал соответствующую отметку на письме и вернул письмо в ТЦК и СП

Таким образом, за неявку по повестке могут наказать даже если военнообязанный фактически ее не получал. Поэтому адвокат советует позаботиться о том, чтобы иметь информацию о поступлении корреспонденции по адресу, указанному при уточнении, или адресу прописки, если данные не уточнялись.

Повестка будет содержать дату, когда необходимо прибыть в ТЦК и СП. При этом день явки должен быть не ранее чем через 14 дней со дня отправки повестки.

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