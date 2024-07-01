Потрібно виконувати "негайно": з 1 липня для українців у Польщі почали діяти нові правила, подробиці

Для певної категорії осіб було скасовано привілеї

З 1 липня українській біженців у Польщі очікують зміни, адже правила їхнього перебування були змінені. Вимоги по строках отримання PESEL стали більш суворими.

Також скасовано виплати полякам за прихисток українців і висунуто додаткові вимоги для українських дітей. Про зміни розповів директор Представництва ZPP (Спілка підприємців та роботодавців Польщі) в Україні Назарій Волянський в ефірі Еспресо.

Він зазначив. що тепер PESEL буде необхідно отримати негайно після прибуття (раніше — до 30 днів після прибуття).

"Йдеться про те, що кожна особа, яка приїхала до Польщі після повномасштабного вторгнення, за програмою PESEL отримала документ для того, щоб залишитися в Польщі. Вони раніше мали 30 днів для того, щоб подати дані, отримати документ, а зараз українець, який приїжджає до Польщі, має негайно звернутися до місцевих органів влади, щоб отримати цей документ. Тепер українці мають три способи для легалізації: можна отримати документ PESEL, який дозволить українцям також мати певну допомогу і перебувати в Польщі, та інший документ, який розробив польський уряд — це SUKR", — сказав Волянський.

Цей документ, як каже директор Представництва ZPP, передбачає, що кожен українець, який приїхав за програмою PESEL тепер вважатиметься звичайним іноземним мігрантом, який обрав Польщу для проживання.

"І це ті, хто має офіційну роботу в Польщі. Вони мають контракт від роботодавця, який платить за них податки, й ці особи не зможуть отримувати певні привілеї, які вони отримували раніше за програмою PESEL, а йдеться про щомісячну допомогу і можливість не платити за житло або поселитися у громадян Польщі, які виявили бажання прихистити українців", — додав він.

Також серед змін і те, що зараз українці для оформлення документів та засвідчення особи мають предʼявляти саме закордонний паспорт (раніше допускався український паспорт та водійське посвідчення).

Виплати полякам за прихисток українцям було скасовано. А всіх українських дітей зобовʼязали піти до польських шкіл з 1 вересня.

Зауважимо, що також з 1 липня одноразову допомогу в розмірі 300 злотих (3 тис. грн) буде скасовано.

Раніше "Телеграф" писав, що, за словами демографа Олексія Позняка, після завершення дії статусу тимчасового захисту в ЄС, яким користуються українські біженці, країни Європи намагатимуться інтегрувати наших мігрантів для вирішення власних демографічних проблем. Вони зацікавлені, щоб частина українців залишилася.