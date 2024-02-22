Чому українці у Польщі не протестують через блокаду кордону: нардеп назвав дві причини

Вимушені мігранти опиняються у незручному становищі

Поки офіційні Київ та Варшава намагаються розібратися із ситуацією на польсько-українському кордоні, вимушені переселенці у Польщі мовчать і не протестують, і недарма. Більшість із них отримують допомогу та бояться їх втратити.

Вони не хочуть ризикувати безпечним перебуванням на території країни-сусідки, а тому не хочуть брати участь у акціях протесту. Про це розповів в інтерв’ю "Головкому" народний депутат Микола Княжицький.

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Щодо українців, які давно живуть у Польщі, то вони нібито підвладні пропаганді цієї країни. Тому вони звинувачують у ситуації олігархів з України.

"Але навіть українці, які тут мешкають, перебувають під впливом польської пропаганди. Вони часто кажуть, що це українські олігархи продають дешево зерно до Польщі. Але все це міфи", — сказав Княжицький.

На думку нардепа, українці мають мало об’єктивної інформації. І одна з причин — фінансування телемарафону і каналу FreeДом. Натомість треба працювати з суспільством країн, від яких залежить підтримка України.

Блокада польсько-українського кордону є політичною проблемою. Таку тезу раніше виголосив український лідер Володимир Зеленський, і Княжицький дотримується цієї думки. Наголосив нардеп і на вигоді від блокади кордону для Росії, адже це один із способів послабити Україну.

Нагадаємо, що нещодавно польські фермери посилили форму протесту. Вони заблокували всі пункти пропуску. У деякі дні навіть намагалися перешкоджати проходженню поїздів та затримували пасажирський транспорт. Останнім часом почастішали випадки наруги над українським зерном. Поляки не соромляться розсипати його на землю і топтати ногами.

З’ясувалося, що один із учасників протестного руху є російським агентом. Він в інтернеті поширював пропаганду РФ і блокував польсько-український кордон. Він навіть потрапив до бази "Миротворець" як російський спецагент.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент України Володимир Зеленський пообіцяв "швидкі кроки" щодо вирішення ситуації на кордоні. Він переговорив про це із профільними міністрами.