Нужно выполнять "немедленно": с 1 июля для украинцев в Польше начали действовать новые правила, подробности

Для определенной категории лиц были отменены привилегии

С 1 июля украинских беженцев в Польше ожидают изменения, ведь правила их пребывания были изменены. Требования по срокам получения PESEL стали более серьезными.

Также отменены выплаты полякам за предоставление жилья украинцам и выдвинуты дополнительные требования для украинских детей. Об изменениях рассказал директор Представительства ZPP (Союз предпринимателей и работодателей Польши) в Украине Назарий Волянский в эфире Эспрессо.

Он указал, что теперь PESEL будет необходимо получить немедленно по прибытии (ранее – до 30 дней после прибытия).

"Речь идет о том, что каждый человек, приехавший в Польшу после полномасштабного вторжения, по программе PESEL получил документ для того, чтобы остаться в Польше. Они раньше имели 30 дней для того, чтобы подать данные, получить документ, а сейчас украинец, который приезжает в Польшу, должен немедленно обратиться в местные органы власти, чтобы получить этот документ. Теперь украинцы имеют три способа для легализации: можно получить документ PESEL, который позволит украинцам также иметь определенную помощь и находиться в Польше, и другой документ, который разработало польское правительство — это SUKR", — сказал Волянский.

Этот документ, как говорит директор Представительства ZPP, предусматривает, что каждый украинец, приехавший по программе PESEL, теперь будет считаться обычным иностранным мигрантом, который избрал Польшу для проживания.

"И это те, кто имеет официальную работу в Польше. У них есть контракт от работодателя, который платит за них налоги, и эти лица не смогут получать определенные привилегии, которые они получали раньше по программе PESEL, а речь идет о ежемесячной помощи и возможности не платить за жилье или поселиться у граждан Польши, изъявивших желание приютить украинцев", — добавил он.

Также среди изменений и то, что сейчас украинцы для оформления документов и удостоверения личности должны предъявлять именно загранпаспорт (ранее допускался украинский паспорт и водительское удостоверение).

Выплаты полякам за предоставления жилья украинцам были отменены. А всех украинских детей обязали пойти в польские школы с 1 сентября.

Заметим, что также с 1 июля единовременная помощь в размере 300 злотых (3 тыс. грн) будет отменена.

Ранее "Телеграф" писал, что, по словам демографа Алексея Позняка, после завершения действия статуса временной защиты в ЕС, которым пользуются украинские беженцы, страны Европы будут пытаться интегрировать наших мигрантов для решения собственных демографических проблем. Они заинтересованы в том, чтобы часть украинцев осталась.