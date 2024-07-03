"Новий етап наступу РФ": чому Росія б'є по Дніпру та Миргороду, експерт назвав цілі атак

Удари по аеродрому в Миргороді, а також масована ракетно — дронова атака на Дніпро — другий етап літньої військової кампанії РФ. Він включає одразу декілька цілей, а їх реалізації окупанти застосовують нову тактику, якій ефективно Україна протистояти поки не може.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів військовий оглядач, експерт із сектору оборони та безпеки, полковник СБУ у відставці Олег Старіков. Він пояснив, що другий етап літньої операції противника (перший, на думку експерта, розпочався 10 травня, тобто з нового наступу на Харківську область) включає не лише наземну складову, а й повітряну.

"Для того, щоб вирішити всі питання, пов’язані з наземною складовою противнику, необхідно проводити класичні повітряні операції в оперативному та стратегічному тилу України", — пояснює ціль окупантів Олег Старіков.

Дніпро та Миргород – це тил нашої держави. Там у противника, за словами Старікова, є декілька цілей:

Перша — аеродроми (злітно-посадкові смуги, аеродромне обладнання тощо).

"Для того, щоб не було місця для можливого розміщення винищувачів F-16. Це обладнання є дуже дорогим і відновити його дуже важко".

Друга — боєкомплект та озброєння, які постачаються Україні країнами-партнерами.

Старіков також пояснив нову тактику РФ із безпілотниками та балістикою, яку можна було побачити, зокрема, в атаці на аеродром під Миргородом.

"На жаль, РФ зараз нас перевершує за розвідувальними БПЛА, а ми її перевершуємо за ударними літальними апаратами. Зараз їх розвідувальні безпілотники знаходяться вже в нашому оперативному тилу і проводять розвідку. До ефективного їх знищення ми поки не дійшли. І друге — на превеликий жаль, вони (росіяни — Ред.) швидко вчаться. Противник взяв до себе на озброєння ті методи, які проводимо і ми — вони поєднали в єдине ціле розвідувальний та ударний комплекси. Тобто інформація з БПЛА передається в реальному часі, наприклад, "Іскандерам" і вони атакують ці цілі", — сказав Старіков.

На думку оглядача, вирішити цю проблему можна нарощуючи засоби ППО для знищення ворожих ракет та БПЛА.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ЗСУ іронічно прокоментували удар по Миргороду подробицями атаки на Крим.