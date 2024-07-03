"Новый этап наступления РФ": почему Россия бьет по Днепру и Миргороду, эксперт назвал цели атак

Участившиеся удары по аэродрому в Миргороде, а также массированная ракетно-дроновая атака на Днепр — второй этап летней военной кампании РФ. Он включает в себя сразу несколько целей, а их реализации оккупанты применяют новую тактику, которой эффективно Украина противостоять пока не может.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал военный обозреватель, эксперт по сектору обороны и безопасности, полковник СБУ в отставке Олег Стариков. Он объяснил, что второй этап летней операции противника (первый, по мнению эксперта, начался 10 мая, то есть, с нового наступления на Харьковскую область) включает в себя не только наземную составляющую, но и воздушную.

"Для того, чтобы решить все вопросы, связанные с наземной составляющей противнику необходимо проводить классические воздушные операции в оперативном и стратегическом тылу Украины", — объясняет цель оккупантов Олег Стариков.

Днепр и Миргород — это тыл нашего государства. Там у противника, по словам Старикова, есть несколько целей:

Первая — аэродромы (взлетно-посадочные полосы, аэродромное оборудование и т.д).

"Для того, чтобы небыло места для возможного размещения истребителей F-16. Это оборудование очень дорогое и восстановить его очень тяжело".

Вторая — боекомплект и вооружения, которые поставляются Украине странами-партнерами.

Стариков также объяснил новую тактику РФ с беспилотниками и баллистикой, которую можно было увидеть, в частности, в атаке на аэродром под Миргородом.

"К сожалению, РФ сейчас нас превосходит по разведывательным БПЛА, а мы её превосходим по ударным летательным аппаратам. Сейчас их разведывательные беспилотники находятся уже в нашем оперативном тылу и проводят разведку. К эффективному их уничтожению мы пока не пришли. И второе — к большому сожалению, они (россияне — Ред.) быстро учатся. Противник взял к себе на вооружение те методы, которые проводим и мы — они соединили в единое целое разведывательный и ударный комплексы. То есть, информация с БПЛА передается в реальном времени, например, "Искандерам" и они атакуют эти цели", — сказал Стариков.

По мнению обозревателя, решить эту проблему можно наращивая средства ПВО для уничтожения вражеских ракет и БПЛА.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ВСУ иронично прокомментировали удар по Миргороду подробностями атаки на Крым.