Листами, та не простими: у Житомирі влада змінює підхід до мобілізації, діють спільно з ТЦК

Порушення правил військового обліку карається штрафом

Повістки поштою, а саме рекомендованим листом за місцем реєстрації військовозобов’язаного. До таких заходів мобілізації планують вдатися у Житомирі.

Про це в коментарі журналістам заявив заступник міського голови Житомира Олег Смаль. За його словами, практикувати нововведення розпочнуть вже з 4 липня.

"ТЦК формують список, надсилають нам повістки, вірніше передають нам повістки, а ми надсилаємо рекомендованим листом військовозобов’язаним особам", — мовив Смаль.

Повістку надсилатимуть за місцем реєстрації військовозобов’язаного. У ній буде вказано термін, за який особа має звернутися до ТЦК та СП.

"Якщо після цього військовозобов'язаний відмовився від вручення рекомендаційного листа та не з’явився до ТЦК, буде сповіщено поліцію. Поліція здійснюватиме розшук такої особи і доставлятиме його до Центру комплектування", — заявив заступник голови Житомира.

Після цього особі загрожує штраф від 17 до 25 тис. гривень, а також направлення на ВЛК, щоб з’ясувати, чи придатна людина до військової служби.

Нині у міській раді Житомира вже є 212 повісток, які чекають на відправлення. За словами Смаля, ця кількість буде лише збільшуватися.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" детально розповідав про те, в яких випадках ТЦК подають на розшук та як з’ясувати, чи не розшукують саме вас.