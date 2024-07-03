Інвалідність батьків може звільнити від мобілізації: що для цього потрібно

Для відстрочки не потрібно навіть висновок

Під час дії загальної мобілізації деякі можуть отримати відстрочку. Зокрема, військовозобов’язані, які мають одного з батьків з інвалідністю І або ІІ групи, або одного з батьків дружини (чоловіка) з такою інвалідністю, звільняються від призову. Це можливо лише у випадку, якщо немає інших осіб, які зобов’язані доглядати батьків призовника за законом.

Про це пише 24 канал із посиланням на юриста, співзасновника БФ "ProUkraine" Станіслава Ліфлянчика. Отримають відстрочку лише ті чоловіки чи жінки, які особисто зобов’язані доглядати батьків.

Для отримання відстрочки від мобілізації необхідно подати до відповідної ТЦК заяви про надання відстрочки від мобілізації. До нього необхідно прикріпити документи, які б підтверджували родинні зв’язки з людиною з інвалідністю.

Документи, що підтверджують неможливість інших осіб здійснювати догляд за людиною з інвалідністю:

документ, що підтверджує інвалідність такої особи;

документ, що підтверджує його потребу у постійному догляді;

документи про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд або акт про встановлення факту здійснення особою догляду (постійного догляду), у якому зазначаються відомості про відсутність інших осіб, які могли б здійснювати такий догляд.

Документи, що підтверджують інвалідність особи, яка потребує догляду:

довідка до акту огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ України;

посвідчення, що підтверджує відповідний статус особи з інвалідністю;

пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до законодавства України;

довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики України;

висновок лікарсько-консультативної комісії установи охорони здоров’я про потребу у постійному догляді (для осіб з інвалідністю ІІ групи).

Раніше ми розповідали, хто у липні може отримати відстрочку від мобілізації. Також нагадаємо, що інвалідність дружини може звільнити від мобілізації.