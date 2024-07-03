Может ли получит отсрочку от мобилизации мужчина с переломом конечностей? Адвокат дал четкий ответ

Изъяны здоровья, с которыми полагается отсрочка, прописаны в соответствующем документе

До 16 июля военнообязанные граждане Украины должны обновить данные в ТЦК. Это позволит им получить право на отсрочку или бронь от мобилизации, но далеко не всем.

Например, украинцев волнует вопрос — а могут ли мобилизовать мужчину со сломанной рукой или ногой. Или же в таком случае положена отсрочка. Адвокат Андрей Топчий на портале b2bconsult все объяснил.

Адвокат напомнил, какие категории не подлежат призыву во время мобилизации, согласно ч. 1 ст. 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации": признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок 6-12 месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии).

Кроме того, по словам адвоката, в ст. 78 Расписания болезней, которое утверждено Приказом Минобороны Украины №402 "О военно-врачебной экспертизе", сказано и о переломах костей.

Но, вместе с тем, заключение "Непригоден к военной службе с пересмотром через 6-12 месяцев" во время военного положения принимается на основании сразу нескольких статей этого Расписания (2б, 7, 11, 12г, 13г, 24, 32, 37, 44, 48, 56, 59, 65, 72, 76 б, 77 б, 81) в случаях, когда на восстановление пригодности к службе требуется от 6 до 12 календарных месяцев.

"Поэтому основания для предоставления отсрочки от мобилизации вследствие перелома костей, отсутствуют", – резюмировал Топчий.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Житомире будут по-новому вручать повестки. Практиковать новшества начнут уже с 4 июля.