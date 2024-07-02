Чи можуть ЗСУ набрати 200 тисяч людей до кінця року: нардеп оцінив темпи мобілізації

В Україні зараз задовільні темпи мобілізації

Для України цілком реально мобілізувати до кінця року 200 тисяч людей. Більш того, вона може доукомплектувати всі свої підрозділи за цей термін.

Про це розповів секретар комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в ефірі "Київ 24". Він зазначив, що для цього потрібно просто підтримувати існуючі темпи мобілізації.

"Якщо темпи мобілізації не спадатимуть, такі, як у нас є зараз, то ми ці плани легко виконаємо", — сказав Костенко і уточнив, що говорить про ті 200 тисяч військовослужбовців, про які писали західні ЗМІ.

При цьому він додав, що за підтримки нинішніх темпів мобілізації Україна зможе до кінця року укомплектувати всі свої підрозділи "до етапу боєготові".

"Це високий відсоток (комплектації, — ред.), якого, можливо, взагалі ніколи не було", — сказав нардеп.

Як повідомлялося раніше, оцінку у 200 тисяч осіб дало видання Die Welt, яке зазначило, що таку кількість людей необхідно набрати ЗСУ для того, щоб заповнити втрати та сформувати нові бригади. При цьому там наголошувалося, що Україна суттєво відстала від цієї цифри.

Нагадаємо, раніше Костенко позитивно оцінив темпи нинішньої мобілізації. Адже за останній місяць у ЗСУ "набрали, як за останні пів року".