Влетит в приличную копеечку: сколько стоит охладить комнату вентилятором по новым тарифам на свет

Расчеты подойдут как для владельцев квартир, так и больших домов

Украине 1 июня 2024 выросли тарифы на свет для бытовых потребителей. Из-за чего пользование электроэнергией обойдется гораздо дороже. Раньше мы уже рассказывали, сколько будет стоить пользование электрочайником по новым тарифам.

"Телеграф" решил разобраться, сколько стоит использование вентилятора за один раз и сколько можно потратить денег за месяц.

Стоит отметить, что на сегодняшний день тариф на электроэнергию составляет 4,32 грн/кВт. Эту цену в Украине установили с 1 июня этого года. До этого украинцы платили 2,64 грн/кВт*ч.

Так, за один час использования вентилятор обычно потребляет около 0,05 кВт/ч. Таким образом, использование вентилятора 60 минут будет стоить 2,16 грн. Если нужно будет потратить всего полчаса, тогда 1,8 грн.

Сколько будет стоить пользование вентилятором в месяц

Один раз в неделю — 8,64 (4 раза в месяц по часу), 4,32 грн (4 раза в месяц по пол часа);

(4 раза в месяц по часу), (4 раза в месяц по пол часа); Дважды в неделю — 17, 28 (8 раз в месяц по часу), 8,64 грн (8 раз в месяц по пол часа)

(8 раз в месяц по часу), (8 раз в месяц по пол часа) Три раза в неделю 25,92 грн (12 раз в месяц за часом), 12,96 грн. (12 раз в месяц по полчаса).

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько будет стоить стирка в машинке по новым тарифам и как сэкономить.