"Золотий" компʼютер: скільки коштує використання техніки за новими тарифами на світло
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Ці розрахунки підійдуть як для мешканців квартир, так і великих будинків
У зв’язку з підвищенням тарифу на електроенергію в Україні користуватися побутовими електроприладами також стало дорожче. Це стосується і компʼютера. До цього ми вже вираховували, скільки коштує прибирання з пилососом.
"Телеграф" вирішив розібратися, в скільки обійдеться користування компʼютером за один раз і скільки загалом можна витратити грошей за місяць.
Варто зазначити, що на сьогодні тариф на електроенергію складає 4,32 грн/кВт. Цю ціну в Україні встановили з 1 червня цього року. До цього українці платили 2,64 грн/кВт*год.
Так, за одну годину користування компʼютер зазвичай споживає близько 0,065-0,45 кВт/год. Таким чином, використання компʼютера 60 хвилин коштуватиме 1,94 грн. Якщо потрібно буде витратити лише пів години, тоді — 0,97 коп.
Скільки коштуватиме користування компʼютером на місяць
- Один раз на тиждень — 7,76 (4 рази на місяць по годині), 3, 88 грн (4 рази на місяць по пів години);
- Двічі на тиждень — 15, 55 (8 разів на місяць по годині), 7,77 грн (8 разів на місяць по пів години)
- Три рази на тиждень 23, 32 грн (12 разів на місяць за годиною), 11,66 грн. (12 разів на місяць по пів години).
Раніше "Телеграф" розповідав про те, скільки українцям в середньому обходиться робота бойлера за один раз і за один місяць.