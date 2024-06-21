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"Золотий" компʼютер: скільки коштує використання техніки за новими тарифами на світло

Автор
Марина Іщенко Марина Іщенко
Дата публікації
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Автор
Тарифи на світло Новина оновлена 21 червня 2024, 14:19
Тарифи на світло. Фото Колаж "Телеграф"

Ці розрахунки підійдуть як для мешканців квартир, так і великих будинків

У зв’язку з підвищенням тарифу на електроенергію в Україні користуватися побутовими електроприладами також стало дорожче. Це стосується і компʼютера. До цього ми вже вираховували, скільки коштує прибирання з пилососом.

"Телеграф" вирішив розібратися, в скільки обійдеться користування компʼютером за один раз і скільки загалом можна витратити грошей за місяць.

Варто зазначити, що на сьогодні тариф на електроенергію складає 4,32 грн/кВт. Цю ціну в Україні встановили з 1 червня цього року. До цього українці платили 2,64 грн/кВт*год.

Так, за одну годину користування компʼютер зазвичай споживає близько 0,065-0,45 кВт/год. Таким чином, використання компʼютера 60 хвилин коштуватиме 1,94 грн. Якщо потрібно буде витратити лише пів години, тоді — 0,97 коп.

Скільки коштуватиме користування компʼютером на місяць

  • Один раз на тиждень — 7,76 (4 рази на місяць по годині), 3, 88 грн (4 рази на місяць по пів години);
  • Двічі на тиждень — 15, 55 (8 разів на місяць по годині), 7,77 грн (8 разів на місяць по пів години)
  • Три рази на тиждень 23, 32 грн (12 разів на місяць за годиною), 11,66 грн. (12 разів на місяць по пів години).

Раніше "Телеграф" розповідав про те, скільки українцям в середньому обходиться робота бойлера за один раз і за один місяць.

Теги:
#Тариф #Електроенергія #Комп'ютерні системи #Світло