"Золотий" компʼютер: скільки коштує використання техніки за новими тарифами на світло

Ці розрахунки підійдуть як для мешканців квартир, так і великих будинків

У зв’язку з підвищенням тарифу на електроенергію в Україні користуватися побутовими електроприладами також стало дорожче. Це стосується і компʼютера. До цього ми вже вираховували, скільки коштує прибирання з пилососом.

"Телеграф" вирішив розібратися, в скільки обійдеться користування компʼютером за один раз і скільки загалом можна витратити грошей за місяць.

Варто зазначити, що на сьогодні тариф на електроенергію складає 4,32 грн/кВт. Цю ціну в Україні встановили з 1 червня цього року. До цього українці платили 2,64 грн/кВт*год.

Так, за одну годину користування компʼютер зазвичай споживає близько 0,065-0,45 кВт/год. Таким чином, використання компʼютера 60 хвилин коштуватиме 1,94 грн. Якщо потрібно буде витратити лише пів години, тоді — 0,97 коп.

Скільки коштуватиме користування компʼютером на місяць

Один раз на тиждень — 7,76 (4 рази на місяць по годині), 3, 88 грн (4 рази на місяць по пів години);

(4 рази на місяць по годині), (4 рази на місяць по пів години); Двічі на тиждень — 15, 55 (8 разів на місяць по годині), 7,77 грн (8 разів на місяць по пів години)

(8 разів на місяць по годині), 7,77 грн (8 разів на місяць по пів години) Три рази на тиждень 23, 32 грн (12 разів на місяць за годиною), 11,66 грн. (12 разів на місяць по пів години).

Раніше "Телеграф" розповідав про те, скільки українцям в середньому обходиться робота бойлера за один раз і за один місяць.