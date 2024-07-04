Не лише графіки, а й негода: коли в Україні побільшає відключень світла 4 липня, названо час

Є кілька причин відключення електроенергії у низці областей

В Україні 4 липня відключення електроенергії планується 13:00 до 23:00. Крім того, в частині областей немає світла через негоду, а також через бойові дії. Ще три області частково знеструмлено через технічні проблеми.

Обленерго у четвер застосовуватимуть 3 черги графіків погодинних відключень. Про це повідомили у "Укренерго".

"Головна причина застосування графіків погодинних відключень – наслідки восьми ракетних та дронових ударів по українських електростанціях, які росіяни здійснили з початку цього року. Втрати української енергосистеми перевищують 9 ГВт потужності. Ця потужність еквівалентна споживанню у пікові години влітку Нідерландів або Фінляндії", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на дефіцит потужності також впливає зростання споживання через літню спеку. У цей день висока температура повітря очікується у центральних, південних та східних областях.

Також через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Через негоду світло відключали споживачам у Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій областях.

З технічних причин знеструмлено споживачів у Запорізькій, Житомирській, Рівненській областях. Технічні причини відключення пов’язані із впливом спеки на високовольтне обладнання та лінії електропередачі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українцям розповіли, як відключатимуть світло взимку 2024-2025. Названо два сценарії.